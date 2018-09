Két tehetség képviselte szentest az ifi vb-n - Csalódottak, de még övék lehet a jövő

– Továbbra is tartom, amit a belgrádi világbajnokság előtt mondtam: az itthon maradó négy játékossal együtt ez egy egészen jó keret. A többi korosztály lyukas, ez viszont egyben van, plusz jött hozzá a hihetetlen fizikai adottságokkal rendelkező kislány, Rybanska Natasa, így joggal gondoltuk, hogy esélyesek vagyunk az éremre. Aztán kimentünk, és találkozunk a valósággal – reagált Faragó Tamás női utánpótlás-igazgató a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján, akit a női ifjúsági vb hatodik helyéről kérdeztek. Olyan eredményről, amely csalódást okozott, de lehet árnyalni a képet, rögtön az utolsó meccsel, hiszen az ötödik helyért azzal a holland csapattal mérkőzött a magyar csapat, amelyet mindenki a vb-fináléba várt. A mezőny tehát a várakozásoknál is erősebb volt, ezt testközelből tapasztalta a Hungerit-Szentesi VK két tehetsége is, hiszen Dömsödi Dalma és

Kudella Panna a magyar keret tagja volt, ahogy az előző idényt a Kurca-partiak színeiben végigjátszó, de azóta már eligazolt Rybanska Natasa és Petőváry Luca is.



Kudella és Dömsödi is úgy nyilatkozott a vb előtt, hogy mindenképp éremmel akarnak hazatérni, de a legfontosabb csoportmérkőzésen nem jött ki jól a lépés, hiszen a magyarok 8–7-re kikaptak az amerikaiaktól, így a nehezebb ágra kerültek.



A negyeddöntőben a Faragó-tanítványoknak rögtön az Európa-bajnoki címvédő – és a vasárnapi fináléban a világbajnoki címet is elhódító – spanyolokat kellett volna legyőzni a négy közé jutásért, ami nem sikerült.



– A tavalyi Eb-n a hollandok voltak az ezüstérmesek és mi a bronzérmesek, erre most az ötödik helyért játszottunk egymással. Ez jól mutatja, hogy mennyire erős lett a mezőny, persze ettől még nagyon csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült dobogóra állni – kezdte az élménybeszámolót Dömsödi Dalma. – Fárasztó szezonon voltam túl, ehhez képest jól bírtam a gyűrődést, centerként ki tudtam harcolni büntetőket és ötmétereseket, illetve öt gólt szereztem. Ez persze nem vigasztal – mondta a magyar keret messze legifjabb játékosa, aki két-három évvel fiatalabb csapattársainál, így Faragó Tamáséktól óriási elismerés, hogy vb-keretbe került.



A legendás szakember egyébként a hatodik hely okát több problémában látja, például hogy a vb-re három meccsel a hátuk mögött mentek. Erre tapintott rá Dömsödi is.



– Most is láttuk, hogy milyen sokat jelent az akadémiai rendszer. Az aranyérmes spanyoloknál és a bronzérmes görögöknél bevált a módszer, a legjobbak egész évben együtt készülnek, az edzések mellett iskolába is együtt járnak – emelte ki a 15 esztendős Dalma, akire ráfér majd egy hétvégi pihenő, hiszen a vasárnap este véget ért világbajnokság után rögtön utazott, hajnalban hazaért, másnap pedig jött az első napja a középiskolában. Szentesi csapattársa, Kudella Panna nyolc góllal zárt a vb-n, és reméli, hogy nem pihenéssel kell töltenie a következő másfél hetet, hiszen hétfőn kezdődik az U19-es Európa-bajnokság, és a Kurca-parti tehetségnek esélye van bekerülni a portugáliai kontinensviadal utazókeretébe is.