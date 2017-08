Két világbajnokunk is van: fantasztikusan teljesítettek a Csongrád megyei úszók a masters vb-n

A mi szemünkben minden eredmény arannyal ér fel, hiszen ezek a sportolók az indulásukkal példaképpé válnak. Büszkék lehetünk rájuk! – írtuk a hazai rendezésű masters úszó-világbajnokság előtt, amikor összegeztük a Csongrád megyei indulókat. Épp ezért sportlegendákat bemutató sorozatunkban összefoglaljuk a legfontosabb eredményeiket – ahogy múlt héten a vízilabdázók, most az úszók esetében. Régiónkat 52 úszó képviselte, nem is akárhogyan.



A vb sztárja egyértelműen a szegedi Bánki Horváth Béla volt, aki 96 évesen is irigylésre méltó vitalitással versenyzett. – Az élet elixírje a szeretet – mondta nekünk korábban, és most ő is rengeteg szeretetet kapott, nagy figyelem övezte teljesítményét, végül 50, 100 és 200 méter háton, illetve 100 mellen is aranyérmes lett a 95–99 éves korosztályban, és ha már a fővárosban volt, átvette a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetését is.



A szentesi sportolók emelkedtek még ki a megyei mezőnyből, hiszen 22 esetben végeztek a legjobb húsz között, ami kiemelendő, hiszen voltak olyan számok, amelyekben kétszázan indultak.



A szentesiek is büszkélkedhetnek érmekkel, mind Venczel Kincső nevéhez fűződik, aki a 40–44 éves korosztályban 200 méter pillangón világbajnok lett, míg e szám 100 méteres távján második lett, vegyes úszásban pedig 200 és 400 méteren is bronzérmet szerzett, és minden számban új országos csúcsot ért el. A 79 esztendős Melkuhn Dezső közel volt a dobogóhoz, 3 km-es nyílt vízi úszásban negyedik lett – ugyanitt a csongrádi Priboj István 13. –, ahogy 200 méter pillangón is, 800 méter gyorson pedig ő is országos csúcsot ért el. A 4×50 méteres váltókban a női vegyes és a mix vegyes számokban a szentesi kvartett lett hazánk legjobb csapata.



Hódmezővásárhelyi érmek is akadtak, mindkettő a legfiatalabb, 25–29 éves korosztályban: Szabó Tamás mellúszásban 50 méteren második lett lett, Vincze Krisztina pedig a 200 méter hát döntőjében bronzérmet szerzett.



Senkit sem szeretnénk kihagyni, így itt a teljes névsor: a Hódmezővásárhelyi Senior Úszó és Vízilabda Club 15 (Wéber Wanda, Sallai Ágnes, Sallai Krisztina, Sallai Zsolt, Tóth László Gyula, Grundtner Marcell, Kőhegyi-Kis Ágnes, Vin- cze Krisztina, Szabó Tamás, Nagy Enikő, Csikós Annamária, Galgóczi Krisztina, Nagy László, Németh Csongor, Nagy Gergely), a Csongrádi Senior ÚSC 3 (Lekrinszki Éva, Palásti Anna, Priboj István), a Szegedi Deres Szenior és Tömegsport SE 16 (Bánki Horváth Béla, Czakó László, Vas Balázs, Kováts Ildikó, Dobcsányi János, Ferencz Ferenc Attila, Kecskés István, Czakó László, Stefán Gábor, Gedó Andrea, Kiss Csaba, Seres László, Kanyó Ádám Botond, Csernus Zoltán, Gyenes András, Tarnai László) a Szentesi Delfin ESC 18 (Ven- czel Kincső, Melkuhn Dezső, Kiss Csaba, Virágos Éva, Demeter Attiláné Zsuzsanna, Talinga Ildikó, Pólyáné Téli Éva, Tarta Eleonora, Rozgonyi Eszter, Bocskay Zsófia, Virágos Ilona, Borzi Miklós, Horgos Szilárd, Lisetchi Mihail, Simon Tamás, Szabó László, Kovács Attila, Palásti Katalin) úszóval képviselte Csongrád megyét. Ezenfelül jelezték nekünk: a békéscsabai színekben induló, de szegedi származású László Sándor is szerepelt a vb-n, 200 m mellen 8., 50 m mellen pedig 5. helyen végzett.