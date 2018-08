Kétezer néző köszöntötte a MOL-PICK Szegedet

Dean Bombac visszatért. Hatalmas taps köszöntötte. Fotó: Karnok Csaba

Felkészülési mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 2000 néző. Vezette: Paska, Vastag.Sego – Sostaric 4, Canellas 2, Blazevic, Bánhidi 4, Sigurmannsson 5/2, Zsitnyikov 3.Alilovic, Nagy M. (kapusok), Balogh 2, P. Rodríguez 2, Bodó 3, Bombac 2, Källman 3, Maqueda 3, Sunajko 1, Kaspárek 2, Tóth J.Juan Carlos Pastor.Váczi D. – Tóth Á. 1, Leimeter 3, Mazák 6, Koncz A. 2, Nagy B. 5/2, Bohács 1.Boros (kapus,) Czina, Sinkovits 2, Nemes 4, Koller 2, Tóth K. 1., Váczi M.Forgács Gyula.3/2, ill. 2/2.4, ill. 4 perc.Kint forróság, bent forróság. Semmi különbség nem volt a hőmérsékletek között, az újszegedi sportcsarnok küzdőterén is iszonyat meleg volt. Kánikula ide, kánikula oda, kétezer szegedi kézilabdabarát látogatott ki a MOL-PICK Szeged–Budakalász edzőmeccsre. A felkészülési időszak első találkozóját vívta Juan Carlos Pastor együttese.A hosszú nyári szünet után ismét kézilabdalázban égnek a kékhívek. A nagy szurkolósereg természetesen a bajnoki hősökre és az új szerzeményekre is kíváncsi volt. Két hiányzója volt a csapatnak, Matej Gaber és az új fiú, Nik Henigman kisebb sérüléssel bajlódik, így ők a lelátóról nézték végig a meccset.Dean Bombac népszerűsége töretlen. A szlovén irányító két év után tért vissza, hihetetlen szeretet és taps fogadta őt. De a többiek, Mirko Alilovic, Joan Canellas, Jorge Maqueda és Stanislav Kasparek is nagy tapsot kaptak.Milyen volt a meccs? Olyan, amilyen egy felkészülési időszakban az első. Az látszott, hogy labdaéhsége volt a csapatnak, voltak remek megoldások, parádés gólok, labdaszerzések, de ebből sok konzekvenciát nem lehet levonni, hiszen még akad javítanivaló bőven.A nap gólja Bodó Richárdé volt, a magyar válogatott átlövő az 58. percben akkor bombát küldött a felső sarokba, hogy félő volt: kiszakad a háló.Mindenképpen dicséretet érdemel a fiatal Sunajko Stefan bátor, és remek játéka.Kezdetnek nem volt rossz, a szurkolótábor ünnepelte is a fiúkat, akik természetesen a lefújás után körbementek pacsizni, így már igazi meccshangulatba került mindenki.Nem is kell sokat várni a második mérkőzésre, szombaton 17 órakor a Dabast fogadja a Szeged, a szurkolók ezt is ingyen nézhetik meg, így maradhat a meccsláz.