Kétszer fordult a mentő a HFC II. - Foliaplast-Bordány meccsen

Ifjúságiak, A csoport 5. forduló:

Tiszasziget–Üllés 4–2, gólszerzők: Csikós, Farkas M., Tóth M., Sebők, ill. Fábián, Pekurár. HFC–Mindszent 6–0, gsz.: Plichta (3), Kurgyis, Gyuris, Perpauer. Fábiánsebestyén–UTC 6–1, gsz.: Kasza (3), Miszlai (2), Györgyi, ill. Pusztai. Algyő–Kistelek 3–3, gsz.: Belovai, Molnár Sz., Molnár G., ill. Fődi, Szabó G., Sisák. Szentesi Kinizsi–Csongrád 2–0, gsz.: Péter, Csurgó. Zsombó–FK 1899 Szeged 4–0, gsz.: Mocsári (2), Meszlényi, Szalai. Deszk–Ásotthalom 8–4. Szabadnapos: Kiskundorozsma.

A hétvégi program

6. forduló, péntek, 19: FK 1899 Szeged–Szentes, szombat, 16: Zsombó–Kiskundorozsma, Csongrád–Algyő, SZVSE–Sándorfalva, UTC–HFC II., vasárnap, 16: Bordány–Tiszasziget, Szőreg–Deszk. Szabadnapos: Ásotthalom.

Hódmezővásárhelyen a vendég Foliaplast-Bordányból Kis Levente gerinczúzódást szenvedett, emiatt jött az egészségügyi autó, és állt csaknem negyedórát a játék. Előtte a vendégektől Mihalkó Gergőt kellett lecserélni húzódás miatt. Tiszaszigeten a hazaiak cserejátékosa, Rádóczi Dávid ütközött a szőregi kapussal, Vígh Sándorral: utóbbit kiállította a bíró, a sérült játékosért pedig szintén érkezett a mentő.Sándorfalva, 50 néző.Virág András – közepesen (Orosz, Kovács A.).Lippai 4 – Hatvani I. 4, Lőrinc 4, Tóth A. 4, Molnár D. 4, Kovács G. 4, Visnyei 4, Kozma 4, Török Gy. 4 (Varga V. 4), Garamvölgyi D. 4 (Szécsi –), Nagy E. 4.Tóth János.Nagy G. 7 – Zsibrita 6, Sós 7, Szántó 7, Gulyás 6 (Békési 6), Péczely Cs. 6, Valach 6 (Csonka –), Szilágyi 6, Keresztes 6, Balogh D. 6, Koncz P. 6.Pálfy Zoltán.Molnár D. (69., 11-esből), ill. Péczely Cs. (11.), Valach (37.).– Tudtuk, hogy nehéz szezonunk lesz, és sok hiányzóval nehéz meccset nyerni.– Nagyon rossz játékkal is nyerni tudtunk. Ez így még jobb érzés.Hódmezővásárhely, 100 néző.Szeles Ádám – közepesen (Bozóki, Lászlai).Kandó Zs. 8 – Jankelic 8, Tóth J. 8, Kovács L. 7 (Bábi –), Dér 8, Bürgés 6–2=4, Vaits 7 (Gyüre –), Mohácsi 8 (Kabai –), Bódai 8, Siber 8 (Rau –), Darida 8 (Pálinkó –).Vinnai István.Szűcs M. 8 – Zvekanov 7, Fodor B. 7 (Szabados –), Gajdacsi 8,5, K. Tóth 7,5, Culafics 6,5, Mihalkó G. 7 (Dani 7), Kis L. 8,5 (Kozma Z. –), Bárkányi 7,5, Malatinszki 7, Nagy Torma 7,5.Sádt Tamás.Siber (17.), ill. Gajdacsi (28., 109.), Kis L. (48.).Bürgés (34.).– A helyzetkihasználásunk tízből egy, sőt tizenegyest is hibáztunk, a Bordánynak pedig kettőből három. Az első harminc percben eldönthettük volna a meccset.– Kis Leventének ajánljuk a sikert, mielőbbi gyógyulást kívánunk neki.Tiszasziget, 100 néző.Dobai János – jól (Szöllősi, Samu L.).Szabó G. 7 – Rádi 9, Papp Á. 7, Réczi 8, Juhász Á. 8, Drágity 7 (Szécsi –), Deák D. 8, Papp P. 7, Kasza 6,5 (Rádóczi –, Bálint T. –), Farkas F. 7, Szarvas 7.Zámbori Gábor.Vígh S. 7–2=5 – Ali 7, Harmat 8, Pióker Ti. 7, Hevesi 7, Pióker Ta. 6,5 (Csikós –), Horváth-Harmat 6, Bányai 6,5, Vörös 7, Sarnyai 7,5, Bartos 6,5 (Papp B. –).Tóth Tamás.Réczi (4.), Rádi (33.), ill. Sarnyai (14.).Vígh S. (85.)– Az elmúlt évekhez képest ez a Szőreg tetszett, gratulálok Rádi első és fontos góljához. Örülök a fiatalok jó játékának, Rádóczinak mielőbbi gyógyulást kívánunk.– Pörgős presztízsmeccset vívtunk, csapatunk hétről hétre fejlődik, remélhetőleg a hétvégén már pontokban is megmutatkozik.Zsombó, 100 néző. Vezette: Tóth Róbert – közepesen (Apró, Benedeczki).Rozs 9 – Bálint V. 8, Mocsári 7, Kószó T. 7, Törköly 6 (Tóth O. –), Gyuris 8, Takács J. 7, Csikós 6 (Megyeri 6), Németh T. 6 (Székely –), Rárósi 6 (Busa –), Mihálffy 6.Daru Sándor.Kurucsai 7 – Répási 6 (Lajkó 6), Prontvai 6, Zsilák M. 6, Mannheim 6,5, Csuka 6 (Rangos –), Zsilák T. 6, Varga 6,5 (Katona 6), Imre 6,5, Heredea 6,5, Dóra 6. Edző: Kiss Balázs.Gólszerzők: Mocsári (10.), Törköly (41.), ill. Heredea (38., 11-esből).– Történelmi győzelmet arattunk, hiszen a megyei I. osztályban az első mérkőzését nyerte meg a Zsombó.– Tudtuk, hogy nem elég gólt, gólokat rúgni, pláne itt, mert kemény, harcos csapat a Zsombó, de ma sem fociban, sem ketrecharcban nem voltunk jók. Ezt a zsombói gladiátorok ki is használták, büntetlenül.Deszk, 150 néző.Barta Norbert – jól (Török, Bán B.).Bata 4 – Varnyú 6, Adamov F. 7, Bódi 6 (Bürgés –), Gallai 6, Szentmártoni 6, Gyenes 7, Tóth A. 6, Gémes 6, Szalma 6, Győri 7. Edző: Lehota István.Czirják 6,5 – Vastag B. 6, Vojnics Tunics 6 (Andróczki T. –), Németh P. 6 (Puhalák 6), Szabadi 6, Hauk 6,5, Major 6 (Domján –), Mészáros Z. 6, Király B. 7,5, Grósz 6, Varga K. 6,5. Edző: Kószó László.Gallai (44.), Győri (48.), Gyenes (62.), ill. Varga K. (21.), Király B. (25., 70.), Hauk (50.).– Sajnálom, hogy egyetlen góllal alulmaradtunk egy tipikus ikszes mérkőzésen. De most már optimistább vagyok, mint az első meccsek után.– Tudtuk, hogy a meccsen támadnunk kell, de 2–0 után fegyelmezetlenek voltunk, és túlzásba vittük a támadást. A nagyon jól játszó Deszk szorossá tette a mérkőzést.Szentes, 300 néző.Szalai Szabolcs – közepesen (Minda, Burzon).Gömöri 6 – Szeles 5, Juhász Cs. 5 (Németh A. –), Vincze Z. 5–2=3, Légrádi 4,5, Bagi Z. 5, Pölös 4,5 (Debreczeni –), Paczali 4 (Bertók 4), Lekrinszki 5, Oravecz 4, Kovács N. 4,5. Edző: Némethy László.Oroszi 7 – Bodor 7, Kiss-Kása 6,5, Mészáros M. 7, Bagi I. 7 (Kovács S. –), Lévai 6,5 (Bálint A. –), Molnár Zs. 6 (Bartucz –), Huszka 7 (Borda –), Bakos 7, Budai 7, Rácz D. 9 (Fodor B. –). Edző: Szűcs Róbert.Rácz D. (37., 59.).Vincze Z. (92.).– Ennek a gyámoltalan játéknak csak vereség lehetett a vége. Össze kell szedni magunkat, mert ez így nagyon kevés.– Megnyert rangadóval hangoltunk a szerdai, Debrecenelleni kupamérkőzésre.Algyő, 150 néző.Zahorán János – gyengén (György, Varga).Siska 8 – Jernei 5 (Szélpál 4), Pénzváltó 4, Kalapács 4, Daróczi 4, Bella 5, Takács 4 (Sebők –), Csányi 8, Lajkó 3 (Gyurkovics 3), Táncos 4 (Kovács 5), Lovas 3 (Farkas 4). Edző: Takács Zoltán.Molnár K. 7,5 – Bilics 6,5, Balázs 6,5 (Baka 7), Tanács R. 6,5, Csamangó T. 7, Hatvani J. 7,5, Csanádi I. 7 (Rózsa D. –), Péter 7, Király D. 7,5, Nagy Z. 6,5, Teimel 6,5 (Nagypál 7,5). Edzők: Bodó Attila, Kelemen Balázs.Csányi (60., 71.), ill. Hatvani J. (32., 67.), Baka (89.).– Kettő–kettőnél meccslabdánk volt a győzelemhez. Óriási helyzetben a játékosom még a kaput sem találta el, utána ellenfelünk kihasználta a ziccerét, így megérdemelten nyert.– Izgalmas meccsen az Algyő nehéz ellenfélnek bizonyult, a helyzetkihasználásunk pocsék volt. Megérdemelten nyertünk, mert küzdöttünk az utolsó percig.1. Bordány 5 5 0 0 17 – 5 152. Csongrád 5 4 1 0 16 – 2 133. SZVSE 5 4 0 1 14 – 5 124. Tiszasziget 4 3 0 1 12 – 5 95. Ásotthalom 4 3 0 1 9 – 8 96. Algyő 5 3 0 2 8 – 7 97. UTC 5 2 1 2 5 – 6 78. HFC II. 4 2 0 2 10 – 7 69. Szentesi Kinizsi 5 2 0 3 6 – 11 610. Szőreg 5 1 0 4 6 – 11 311. Deszk 4 1 0 3 10 – 16 312. Zsombó 5 1 0 4 7 – 20 313. FK 1899 Szeged 5 0 3 2 5 – 7 314. Kiskundorozsma 4 0 1 3 3 – 14 115. Sándorfalva 3 0 0 3 3 – 7 01. Szentesi Kinizsi 5 5 0 0 30 – 4 152. Zsombó 5 5 0 0 21 – 3 153. Algyő 5 4 1 0 24 – 6 134. HFC 4 4 0 0 34 – 1 125. Tiszasziget 4 4 0 0 27 – 6 126. Fábiánsebestyén 4 3 1 0 19 – 7 107. FK 1899 Szeged 5 2 2 1 15 – 8 88. Kiskundorozsma 4 2 1 1 19 – 7 79. Csongrád 5 1 0 4 8 – 13 310. Deszk 4 1 0 3 11 – 40 311. Kistelek 5 0 1 4 8 – 27 112. Mindszent 5 0 1 4 4 – 25 113. UTC 5 0 1 4 2 – 27 114. Üllés 5 0 0 5 8 – 27 015. Ásotthalom 5 0 0 5 8 – 37 0