Kétszer is itthon a Pick

„Idén többször is bizonyítottuk egységünket, így most felhívással élünk felétek! Legyünk szerdán 18 órakor (Balmazújváros) és szombaton 18 órakor (Balatonfüred) minél többen a meccseken. Célunk, hogy a Füred elleni bajnokin megtöltsük a lelátót, erőt és bizalmat adjunk a fiúknak a bajnoki döntőre" – írták a szegedi szurkolók közösségi oldalukra. A Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület felhívásához természetesen lapunk is csatlakozik, így mindent megtesz annak érdekében, hogy sok emberhez eljusson az üzenetük.



A héten két hazai bajnoki vár a Szegedre, ezek a meccsek a kötelező lecke kategóriába tartoznak. Hétfőn már két foglalkozáson vettek részt a játékosok, kivételek voltak a válogatottban szerepet kapó kézilabdások. Szerencsére mindenki egészségesen tért haza.



Szergej Gorbok láb- és Alen Blazevic vállsérülése szépen gyógyul, ők azonban a héten még biztosan nem játszanak. Nagy valószínűséggel a már az NB I-től búcsúzó Balmazújváros ellen többen is pihenőt kapnak, ám a Füred ellen a legerősebb csapattal szerepelhet a MOL-Pick, hiszen a jövő héten szombaton kezdődik a Veszprém elleni döntő.



Ha mindkét meccset nyeri a Szeged, akkor idegenben kezd, május 24-én lesz a visszavágó.



A K&H-liga állása

1. MOL-Pick 24 23 0 1 782 – 531 46

2. Veszprém 24 23 0 1 753 – 541 46

3. Tatabánya 23 17 2 4 622 – 556 36

4. Budakalász 25 15 1 9 637 – 641 31

5. Csurgó 24 13 2 9 627 – 598 28

6. Balatonfüred 24 13 1 10 624 – 592 27

7. Orosház 24 11 0 13 605 – 654 22

8. Eger 25 9 1 15 602 – 650 19

9. Komló 25 7 5 13 597 – 668 19

10. Cegléd 25 7 3 15 603 – 684 17

11. Vác 24 7 2 15 585 – 653 16

12. Gyöngyös 25 7 1 17 606 – 666 15

13. Balmazújváros 24 4 3 17 566 – 666 11

14. Mezőkövesd 26 4 1 21 669 – 778 9