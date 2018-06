Ketten is dupláztak: 6 egyéni érem az Alabárdos-Szeged mérlege

Ezüst- és bronzérem. Kiss Norbert jól játszott. Fotó: Frank Yvette

A napi egyéniben az Alabárdos-Szegedből ketten is érmet szereztek: a 706 fával első Kiss Tamás (egyéni induló) mögött Kiss Norbert 677, Fehér Béla pedig 676 fát ért, és lett ezüst-, illetve bronzérmes. Rajtuk kívül Karsai László (648 fa) a hatodik helyen zárt, és Veres Zsolt (623), valamint Márton János (616) is készülhet a sprintversenyre.A második napon sprintben és összetett egyéniben hirdettek győztest. Sprintben Karsai és Veres Zsolt egyaránt az elődöntőben kapott ki, így harmadikok lettek, míg összetettben Fehér második, Kiss N. pedig harmadik helyen zárt Kiss T. mögött.Az Alabárdos-Szegedi TE így hat éremmel fejezte be a versenyt.1. Kiss Tamás (egyéni induló) 706, 2. Kiss Norbert (Alabárdos-Szegedi TE) 677, 3. Fehér Béla (Alabárdos-Szegedi TE) 676, 6. Karsai László (Alabárdos-Szegedi TE) 648, 17. Veres Zsolt (Alabárdos-Szegedi TE) 623, 19. Márton János (Alabárdos-Szegedi TE) 616, 36. Ács Tamás (Alabárdos-Szegedi TE) 553 fával.Veres Zs.–Boanta C. (Zalaegerszeg) 1:1, szétlövéssel: 24:21, Eső István (Sopron)–Kiss N. 1:1, szétlövéssel: 22:23, Pete Sándor (egyéni induló)–Karsai L. 1:1, szétlövéssel: 22:23, Márton J.–Kakuk Levente (Répcelak) 1:1, szétlövéssel: 22:21, Fehér B.–Sághy Tamás (egyéni induló) 2:0.Veres Zs.–Düh A. (Szentgotthárd) 2:0, Horváth Zoltán (Répcelak)–Kiss N. 1:1, szétlövéssel: 23:21, Karsai L.– Tóth-Bagi József (Szank) 1:21, szétlövéssel: 19:14, Fehér B.–Márton J. 2:0.Ley Attila (Oroszlány)–Veres Zs. 1:1, szétlövéssel: 15:13, Karsai L.–Fehér B. 1:1, szétlövéssel: 23:21.Veres Zs.–Pintér Károly (Zalaegerszeg) 0:2, Horváth Z.–Karsai L. 2:0.1. Kiss T. 925, 2. Fehér B. 897, 3. Kiss N. 892, 6. Karsai L. 870, 15. Veres Zs. 825, 19. Márton J. 817 fával.