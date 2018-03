Kezdődhet a nagy hajrá: ma 18 órától Naturtex-SZTE-Szedeák-Kaposvár

Sulovicsék (balra, kékben) visszavágnának a kaposvári kudarcért. Fotó: MKOSZ

Andjelko Mandics együttese ma 18 órától a Kaposvárt fogadja, szombaton a Falcót, jövő szerdán az Alba Fehérvárt, egy héttel később a MAFC-ot látja vendégül. A tabellára pillantva látszik, mennyire szoros a bajnokság, amelyben a szegediek első célja a legjobb tíz közé kerülés, így a középszakasz középházában folytathatnák a szezont. Ott már lehet majd a rájátszást jelentő helyeket is figyelni.Mivel minden eredményt visznek tovább a csapatok, fokozott jelentősége van a mai bajnokinak, amelyen a szintén kilenc sikerrel álló Kaposvár lesz az ellenfél. Karácsony előtt 76–60-ra kikapott a Somogy megyei rivális otthonában a Naturtex, most ezért a vereségért kell elégtételt venni. A szurkolók ki vannak éhezve a kosárlabdára, hiszen január 31. után játszik újra bajnokit hazai pályán a gárda. Óvatosan írjuk le, de ha a szerződését hétfőn 2019-ig meghosszabbító Juhos Levente is bevethető lesz, hónapok óta először állhat fel teljes kerettel, sérült és beteg játékos nélkül a csapat.A vendégeknél egyébként a legjobb átlaggal, meccsenként szerzett 20 ponttal az a Tomiszlav Ivosev áll, aki a 2011– 2012-es szezonban a Szedeákban mutatkozott be a magyar bajnokságban.1. Szolnok 23 19 4 1922 – 1678 0.9132. Körmend 22 17 5 1822 – 1696 0.8863. Falco 23 17 6 2081 – 1863 0.8704. Alba Fehérvár 22 15 7 1776 – 1636 0.8415. Kecskemét 23 13 10 1791 – 1743 0.7836. Zalaegerszeg 23 13 10 1877 – 1849 0.7837. Atomerőmű 23 12 11 1834 – 1854 0.7618. Pécs 22 10 12 1758 – 1795 0.7279. Szedeák 22 9 13 1655 – 1677 0.70510. Kaposvár 23 9 14 1823 – 1875 0.69611. Jászberény 23 8 15 1722 – 1851 0.67412. Debrecen 23 7 16 1803 – 1986 0.65213. Sopron 23 5 18 1776 – 1941 0.60914. MAFC 23 5 18 1672 – 1868 0.609