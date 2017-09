Kezdődik a BL: vasárnap Nantes-ban vívja első meccsét a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata

Sierra kapus remek formában védett az előző szezonban, idén is nagy szükség lesz erre.

Fotó: Kocsis Alíz

Már kézilabdalázban ég Európa, tegnap késő este két meccsel megkezdődött a férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája. A MOL-Pick Szeged vasárnap 19.30-kor kezd az A csoportban, első meccsét Franciaországban, a HBC Nantes otthonában vívja. Érdekesség, hogy az európai topsorozatban még sohasem találkozott egymással a két csapat, talán ez sem véletlen, hiszen a gallok az elmúlt idényben érték el a legnagyobb sikerüket, másodikok lettek a PSG mögött, így vívták ki a BL-indulást, azt, hogy a felső házban legyenek.Hogy milyen csapat a Nantes? Ezt szombati számunkban megtudhatják, amikor Juan Carlos Pastor mesél majd róluk.

Nézzük a további ellenfelet, akikkel már többször is találkozott a MOL-Pick Szeged. A horvát rekordbajnok Zágrábbal jövő héten szombaton idegenben méri össze erejét a magyar együttes. Urh Kastelic igazolt hozzájuk, a szlovén kapus tavasszal kölcsönben szerepelt Szegeden. A nyári osztrák felkészülési tornán, a döntőben 34–25-re nyert a Pick, de ebből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni.A svéd IFK Kristianstad is ismerős, a VII. Kanizsa-kupa döntőjében 34–28-ra nyert a Pastor-alakulat.A csoport tagja a Bajnokok Ligája címvédője, a macedón Vardar Szkopje. A kerete annak ellenére bombaerős, hogy Alex Dujshebaev a Kielcéhez távozott.A katalán Barcelona évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be Európában, így most is a csoport egyik favoritja.A lengyel Wisla Plockot sem szabad egy kézlegyintéssel elintézni, képesek a meglepetésre.A német Rhein-Neckar Löwen igazán ismerős csapat, évek óta vagy a csoportban, vagy az egyenes kieséses szakaszban összefut velük a Pick. Idén sem változott a helyzet.A nyolcas csoportból az első helyezett csapat egyből a legjobb nyolc közé kerül. A másodiktól a hatodig helyen végzett együttesek a legjobb 16 közé jutnak, ott egyeneses kieséses rendszerben folytatják a küzdelmet.