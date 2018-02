Kézilabda: különböző célokért küzdenek

Házi góllövőlisták



ContiTech FKSE-Algyő: 1. Vancsics János 72 gól (ezzel 6. helyen áll a bajnokság góllövőlistáján), 2. John András 56, 3. Kocsis László 40, 4. Velky Péter 36, 5. Döme Szabolcs 29. MOL-PICK Szeged U20: 1. Stefan Sunajko 81 gól (ezzel 3. helyen áll a bajnokság góllövőlistáján), 2. Bátky Patrik 38, 3. Götz Bence 37, 4. Vetési Bence 37, 5. Szabó Máté 35.

Csongrád megyét két csapat is képviseli a férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportjában, és a korábbiakhoz képest más-más okokból lett nehezebb a dolguk ebben a szezonban. A ContiTech FKSE-Algyő egy alaposan besűrűsödött élmezőnyt „kapott", a mezőny első feléből bárki bárkit képes legyőzni, ennek köszönhetően az első hét helyezett között összesen nyolc pont van, pedig már félidőn túl jár a bajnokság. A MOL-PICK Szeged U20-as csapatának pedig a nevében is benne van az idény nehézsége: míg korábban U23-as együttessel indulhattak a bajnokságban, a szövetség szabályváltoztatása miatt most csak tinédzserek léphetnek pályára utánpótláscsapatokban. Az Algyő jelenleg az 5. helyen áll, míg a Szeged sereghajtó.Az őszi szezon legfontosabb sikere az algyőiek számára a DEAC elleni győzelem volt, ugyanis hét góllal bizonyultak jobbnak a derbin, most pedig a tavaszi szezon elején idegenben is sikerült legyőzniük a riválist, amelyet ezzel meg is előztek.– Új edzőként az első fordulók az ismerkedéssel teltek, hullámzott a teljesítményünk, az őszi szezon második felére viszont már többnyire az elképzeléseimnek megfelelő játékot produkáltunk – kezdte a szezon eddigi részének értékelését Kovács István, az algyőiek trénere. – A Balassagyarmat elleni vereségünk volt fájó egyedül, még egy olyan bakit nem engedhetünk meg magunknak, ha el akarjuk érni a célunkat, ami reálisan a jelenlegi ötödik hely megtartása – véli a szakember.A MOL-PICK Szeged U20-as együttese tehát a korábbinál is ifjabb titánokkal vágott a bajnokságnak, így csak egy sikert arattak az őszi szezonban, méghozzá az utolsó fordulóban. Aztán a tavaszi idényben már két meccsből sikerült egyet megnyerni, így négy ponttal állnak az utolsó helyen.– Igyekszünk alkalmazkodni a helyzethez, de nem egyszerű. Rutin terén is hátrányban vagyunk, de az igazi lemaradásunk súlyban és izomerőben mutatkozik meg, sokkal erősebb játékosokkal találkoznak hétről hétre a fiúk, nem is volt egyszerű megemészteniük a sorozatos vereségeket – nyilatkozta Szabó Levente, a csapat edzője.– A hozzáállásukon semmi sem múlik, elégedett vagyok a munkájukkal, a szélső posztokon ráadásul erősek vagyunk. A dobogós helyen álló Békés ellen például csak egy góllal kaptunk ki, ez is egy jelzés volt, hogy egy-két év NB I/B-s rutin esetén akár a középmezőnybe is kerülhetnénk. A helyezésünk tükrözi a realitást, hiszen ifista és serdülő korúakkal vesszük fel a versenyt tapasztalt felnőttekkel, de állunk elébe, és még a bennmaradást sem tartjuk elképzelhetetlennek – zárta értékelését Szabó.1. Balmazújváros 14 11 0 3 395 – 344 222. Mezőkövesd 14 9 3 2 410 – 352 213. Békés 14 10 0 4 366 – 345 204. Nyíregyháza 14 9 1 4 382 – 352 195. FKSE-Algyő 14 7 2 5 375 – 369 166. DEAC 14 6 3 5 365 – 375 157. Ózd 14 6 2 6 359 – 352 148. KTE 13 5 3 5 342 – 334 139. Székács. 14 3 5 6 359 – 380 1110. Törökszentm. 14 3 3 8 348 – 385 911. B.-gyarmat 13 4 0 9 329 – 340 812. Lajosmizse 14 3 2 9 341 – 364 813. MOL-PICK U20 14 2 0 12 332 – 411 4