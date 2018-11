Ki mutatja a saját arcát? Izgalmat és gólokat vár a szegedi rangadótól

Kéri nagyon várja a vasárnapi rangadót. Fotó. SZEOL SC

Popovits távozott



Szerdán közös megegyezéssel távozott posztjáról Popovits Pál, a Szeged-Grosics Akadémia NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője. A futballisták tréningjeit ideiglenesen a pályaedző, Bekim Kapics, az utánpótlás szakmai vezetője, Halász László, valamint Adem Kapics sportigazgató vezeti és felügyeli. Az új vezetőedző személyéről a klub vezetői a közeljövőben döntenek.

– Nagyon várjuk már a meccset – kezdte Kéri Tamás , a SZEOL SC szélsője, aki a Szeged-Grosics Akadémián is megfordult. – Egyenlő erők küzdelmét várom, közelebb van egymáshoz a két csapat, mint mikor az NB II-ben játszottunk. Ha Szegeden lenne a mérkőzés, akkor ebben a késő őszi időben biztos sokan kilátogatnának. Ellenfelünk megtapasztalhatta, milyen erős a Közép csoport – fogalmazott Kéri.A két csapatot négy pont választja el egymástól a vasárnapi meccs előtt.– Nekik van nagyobb vesztenivalójuk, de a mi céljaink is hasonlóak, mint a Szeged-GA-nak. Idegenben nem mutattuk eddig a legjobb arcunkat, de lassan helyre kerülnek a dolgok, sikerült szintet lépnünk – tette hozzá a 27 éves játékos. Megjegyezte, a megszokottak szerint készülnek a vasárnapi derbire, a gyulai Grosics Akadémián pedig szerinte az dönthet, hogy melyik gárda tudja a saját játékát játszani. – Ők is és mi is képesek vagyunk gyengébb csapattal szemben csupán az árnyékunkat mutatni. A legjobb védekezés a támadás, ezt a Szeged-GA jól is csinálja, de stabil lábakon állunk. Ettől függetlenül azt gondolom, nem egy 0–0-s meccs lesz – zárta Kéri.