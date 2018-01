Ki vezeti a Szentesi Kinizsit?

Miközben a labdarúgók javában készülnek a tavaszi folytatásra a Csongrád megyei I. osztályban, a háttérben komoly változások állhatnak be a szentesi labdarúgás életében. Bár a Kurca-partiak a hétvégén 7-3-s vereséget szenvedtek a Bács megyei II. osztályú Pálmonostora elleni felkészülési mérkőzésen, a klub életében nem a pályán történtek játszották a legfontosabb szerepet.



Információink szerint ugyanis az elnökség nyomására beadta a lemondását a klub elnöke, Szabó Zoltán Ferenc. Ennek árnyékában az állhat, hogy bár a 2015/16-os idényben a dobogón végzett a Kinizsi, ezt mégsem követték jó eredmények, az előző bajnokságban mindössze a 11. helyre futott be az egy évtizede még a Nemzeti Bajnokságban szereplő Szentes, miután számos meghatározó játékos elhagyta a gárdát. Anyagi problémákról is lehetett hallani, ami kihathatott a pályán nyújtott teljesítményre is, ugyanis az idei bajnokságban sem tartozik az élcsapatok közé a korábban a megyei élvonalban hosszú időn át meghatározó szerepet betöltő Szentes. A tizedik helyen álló gárda mindössze négy ponttal előzi meg az utolsó előtti pozícióban álló FK Szegedet, miközben a nyolcadik Kiskundorozsmával szemben hét pont a hátránya, tehát a tavaszi fordulókban nehéz lesz a felkapaszkodás.



Az egyesületen belül kialakult feszültség ide vezethetett, hogy új elnökért kiált a szentesi labdarúgás: úgy hírlik, hamarosan le is zajlik a tisztújító közgyűlés, amelytől az elnökségi tagok és a szentesi futballbarátok azt remélhetik, egy új, szebb kor hajnalát jelentheti ez a város sportéletében. Az ügyben kerestük a szentesi klubvezetés tagjait, ám egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben, sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták azt, hogy lemondott volna Szabó Zoltán Ferenc.