Kibérelték a dobogót Bellpuigban: mindhárom megyei futballcsapat érmet szerzett a spanyol tornán

Három csapat, negyven Csongrád megyei labdarúgó vett részt a spanyolországi Bellpuigban rendezett nemzetközi tornán június végén. A háromnapos viadalon visszajáró vendégnek számítanak a magyar csapatok.– Harmadik éve én szervezem a megyei küldöttséget Bellpuigba – kezdte Kiss Balázs edző. – Tavaly nyolc kupával jöttünk haza, idén pedig a három csapatunkból kettő megnyerte csoportját, egy harmadik lett.A Szeged Hungary 2002–2003-as csapata, amelynek Kiss az edzője, aranyat, a 2004–2005-ös, Király Dávid által irányított együttes bronzot szerzett. A makói Maros-menti UFC 2004–2005-ös gárdája szintén a dobogó tetejére állhatott.– Tizenhatos kerettel vett részt csapatom a versengésben, több szegedi együttesből is utaztak játékosok. Kiválóan éreztük magunkat, a szervezés elsőrangú volt, az pedig, hogy nyertünk, csak hab a tortán – fogalmazott Kiss.A makóiak Botlik Róbert edző irányításával, tízfős kerettel utaztak ki.

Nagy élmény volt. Kubala szobránál és a pályán is jól érezték magukat.

Fotó: Szeged Hungary, Maros-menti UFC

– Hat meccset játszottunk, ötöt megnyertünk, és egyszer döntetleneztünk – mesélte Botlik Róbert. – Mivel az utazás részben önköltséges volt, sajnos mindenki nem jöhetett a korosztályból, ám így is jó összetételű csapattal léptünk pályára. A csapatra ősszel új kihívás vár, először indulnak ugyanis az U14-es, NB II-es bajnokságban.Nemcsak a meccsek, a körítés is sok örömet jelentett a gyerekeknek.– A tornagyőzelem után ellátogattunk a katalán sztárcsapat, a Barcelona stadionjába. A Camp Nout élőben látni, Kubala László szobra mellett fényképezkedni egy tizenkét éves, futballrajongó gyerkőcnek nagy ajándék. Többen most először voltak külföldön, vagy fürödtek tengerben, így minden pillanatát élvezték az útnak – tette hozzá Botlik Róbert.