Kicentizett siker

Szentlőrinc–SZEOL SC 2–3 (2–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 16. forduló. Szentlőrinc, 400 néző. Vezette: Barna Gábor – közepesen (Kiss, Perák).

Szentlőrinc: Pacéka – Nagy, Bodó, Havas, Hampuk (Tóth, 78.) – Bata, Fenyvesi, Keresztes, Sili – Harsányi, Hleba (Temesvári, 69.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

SZEOL SC: Leindler 6 – Rácz 6, Gál 6, Gajág 7 – Tomisics 6 (Horváth 7, 66.), Ondrejó 7, Kozics 6, Pócs 7, Grünvald 6 – Kéri 6, Péter 7 (Buzási –, 94.). Vezetőedző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Hampuk (4.), Havas (41.), ill. Gajág (8.), Péter (62.), Horváth (90.).

Sárga lap: Temesvári (83.), Havas (91.), ill. Péter (22.), Tomisics (31.), Gajág (55.), Kéri (80.).



A szegediek a 3. percben egy szabadrúgásgóllal hátrányba kerültek, de gyorsan válaszoltak, egy szögletet követő variáció végén Gajág fejelt a listavezető kapujába. A 22. percben a fordítás is jöhetett volna, hiszen Péter egy az egyben vezette a labdát Pacékára, el is tolta a labdát a kapus mellett, aki ütközéssel megakadályozta a gólt. Büntetőt nem fújtak, ehelyett a reklamáló Péter kapott sárga lapot.



A 24. percben szöglet után eredményes volt a SZEOL, de lökés miatt nem adták meg Rácz gólját. A félidő előtt bombagóllal szerzett vezetést a Szentlőrinc, de a 61. percben jött a válasz: a zsinórban harmadik meccsén is betaláló Péter egy kipattanó labdát kotort a kapuba.



A 90. percben jött a slusszpoén: Pacéka rossz kidobása után a labdát „ajándékba kapó" Horváth nem teketóriázott, 30 méterről a kapust átemelve győztes gólt szerzett.



Siha Zsolt: – Nagy küzdelemben, helyenként remekül futballozva sikerült három pontot szerezni a rangadón. Nagy tűzzel játszottak a fiúk, az utolsó pillanatig bíztak a sikerben, gratulálok nekik az őszi szezonban nyújtott teljesítményhez.