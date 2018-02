Kiderül, ki milyen karakter: indul az NB II

Új szakmai stábbal kezdte a felkészülést január elején a Szeged 2011-Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata.



A két szakember, Goran Kopunovics és Szlezák Zoltán nemcsak itthon, hanem tíz napon át Törökországban is tesztelhette a játékosait.



– Elsősorban nekem volt fontos a felkészülés hét hete, hogy megtudjam, ki milyen karakter, és a saját mentalitásom átragadjon a játékosokra – mondta Goran Kopunovics, a Szeged 2011-Grosics Akadémia asszisztensedzője. – Tudnak a fiúk futballozni, és a hét hét alatt bizonyították is. Rend, fegyelem, munka, tisztelet – e négy szó körül kell, hogy forogjon az agyuk. Készen vagyunk a leendő hibák ellenére is, és azokat igyekszünk kijavítani.



A csapat hét új labdarúgóval vág neki az idénynek, és a többségük 20-21 éves.



– Kellett a frissítés, az új arcok megjelenése az öltözőben, és ha hozzávesszük a sérülésből visszatérő Szabó Pétert, Germán Tamást, Tóth Gábort és Hegedűs Martint, mondhatom, hogy megvan a versenyhelyzet a kezdőbe kerülésért – vélte Kopunovics. – Télen nehéz igazolni, és ha lehet is, kevés a kész játékos, a piacon pedig irreálisak az árak. Viszont olyan játékosokat sikerült hoznunk, akik szeretnének bizonyítani és később visszakerülni a kölcsönadó klubjukhoz. Nem fiatalként kezelem őket, hanem 20-21 éves srácoknak, akik kezdők akarnak lenni, majd ezt a helyet nem akarják átadni másnak.



A Szeged 2011 vasárnap 14 órától azt a Vácot fogadja, amely kedden a magyar kupában a Diósgyőrtől 2–0-ra kikapott. A váci keret tagja a szegedi származású Búrány Zoltán is.