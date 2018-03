Kielben edzett a MOL-PICK Szeged (Útinapló)

A Sparkassen Arénában edzett a MOL-PICK Szeged.

Napsütés fogadta a Balti-tenger partján fekvő Kielben a Szegedet.

Már minden játékos a szobájában. 19 órától edzett a Sparkassen Arénában a MOL-PICK Szeged együttese. A szokásos Pastor-mondatokkal indult a tréning. A spanyol mester kiemelte, hogy szerdán este a világ egyik leghíresebb, és legszebb Arénájában játszhat a csapat. Fontos lesz a koncentráció, az, hogy már a meccs elején minden szegedi kézilabdás figyeljen, mert a Kiel minden bizonnyal nekiront a kékeknek. Sokat készült, elemzett a PICK, így semmi meglepetés nem érheti. A helyi csapat a honlapján arra kéri a szurkolóit, hogy most még jobban buzdítsa a csapatot, mert nagy szükség lesz rá. Kiemelték, hogy az EHF és a Szeged sem volt partner abban, hogy megfelelő időpontot találjanak a meccsnek. Ez érdekes felvetés, mert a PICK-nek ebbe semmiféle beleszólása nem volt. Kicsit hisztisre veszi a német sztárcsapat a helyzetet, amelynek valójában az oka éppen a THW Kiel.Minden rendben volt az edzésen. Ilyenkor már különleges dolgokat nem lehet csinálni, csak élesíteni, átvenni az alaptaktikát, amit szerdán 19 órakor kell játszani.Itt már Kiel! Szerencsésen megérkezett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapat az Észak-Németországban található 250 ezres városba. Egy picit késett a gép, de ez a barcelonai úthoz képest jelentéktelen volt, hiszen 30 percet kellett csak várni. Ennyi belefér. Szerencsére mindenki rendben, a következő 16 játékossal (Sierra, Sego, Sostaric, Pedro, Balogh, Srsen, Skube, Zsitnyikov, Blazevic, Bodó, Thiagus Petrus, Gorbok, Bánhidi, Zubai, Källman, Sigurmannsson) utazott el az együttes.A szokásos, közvetlenül a tenger mellett található szállodában (Maritim Hotels) lakik a Pastor-csapat. Mivel hét közben rendezik a meccset, így most nem lesz népes a kék , csak néhány magyar szurkoló jön el a szerdai összecsapásra.Kedden este a Sparkassen Arénában tréningezik majd a csapat, a foglalkozás után képgalériával jelentkezünk.A THW Kiel a világ egyik meghatározó kézilabdacsapata, hatalmas hagyománya van a városban a játéknak. A helyi Aréna a sportág egyik szentélye, mindig megtelik, a helyiek imádják a csapatot. A német város az 1972-es olimpia egyik helyszíne volt, itt rendezték a vitorlásversenyeket. Sok műemléket nem kell keresnie a turistáknak, hiszen a II. világháborúban szétbombázták a települést. Ez sem véletlen, hiszen Kielben készítették el a világ első tengeralattjáróját.A hazai csapat nagyon fogadkozik, az EHF is a THW-t tartja a meccs esélyesének, talán a túlzott elbizakodottság rosszul sülhet el. Egy biztos, hogy a Szeged az idei szezonban szebbik arcát mutatja. Eddig 10 meccset játszott a PICK 2018-ban, ebből nyolcat megnyert, és csak kettőt veszített el, azt is a BL-ben, méghozzá idegenben. A két vereség, a Vardar és a Barcelona elleni és végig nyílt volt, a macedónok csak az utolsó két percben nyerték meg a meccset, míg a katalánok végig támadták az utolsó percet, így tudtak egy góllal nyerni.A csapat nagyon együtt van, mindenki tisztában van azzal, hogy fontos találkozó következik, és azt is mindenki szem előtt tartja, hogy a továbbjutás két meccsen dől el.