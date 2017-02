Kielcében a MOL-Pick Szeged (Útinapló)

Ma korán ébredt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, hajnal 5 órakor volt a start az újszegedi sportcsarnoktól. 7 órakor már a Liszt Ferenc reptéren volt a társaság, majd a gép 9 órakor szállt fel. Varsóban 10.10-kor landolt. A lengyel fővárost hó borította, szerencsére nem volt hideg, de a szegedi tavasz után furcsa volt újból a télbe érkezni.A legunalmasabb rész a Varsó-Kielce út. A közel 200 kilométer nagy részét nem autópályán teszi meg a busz, így ha településhez érkeztünk - ebből volt bőven -, akkor bizony az 50-es tempó is gyorsnak számít.Kielce szélén, a megszokott Teczowy Hotelben lakik a csapat. Az ebéd után pihenő következik, majd 17.40-kor indul a csapat edzeni. 18 órától 19.30-ig tart tréninget Juan Carlos Pastor vezetőedző.A 16-os keretben van egy újonc, a fiatal kapus, Nagy Martin először került be a BL-keretbe. Az utánpótlás válogatott hálóőr három NB I-es meccsen is védett már, most Marin Sego sérülése miatt lett csapattag.213 (!) MOL-Pick Szeged szurkoló lesz a lelátón. Többen már megérkeztek Lengyelországba, egy nagyobb csoport Krakkóban tartózkodik már, de Kielcébe is megérkeztek már a Tisza-parti hívek.