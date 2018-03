Kiénekelték a sajtot a szájukból: Naturtex-SZTE-Szedeák-Kaposvár 72-73

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 25. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Benczur, Minár, Rácz.: Boltics 10/3, Fortune 21/6, Csirics 12/3, Kovács Á. 4, Sulovics 9.: Wirth 7, Juhos 9/3, Vágvölgyi, Révész.: Andjelko Mandics.: Gibbs 7/3, Baki 13/9, Ivosev 18/3, Hendlein 12/3, Spica 20.: Tóth P., Papp P., Blaskovits 3/3.: Fekete Ádám.: Boltics (36.), Sulovics (40.).- Megérdemelte a sikert a Kaposvár. Szinte semmi nem sikerült abból, amit elterveztünk. Így is volt kilenc pont előnyünk, de elszalasztottuk a lehetőséget. Nagy lehetőséget hagytunk ki, részben a kilenc elrontott büntetőnk miatt.Az utolsó negyed jön, itt már muszáj lesz dönteni. Baki 56-53.mekkora meccset játszik! Triplájával 59-53. Spica, majd61-55.büntetője. Labdaszerzés utánis zsákol, remek meccs, remek a szegedi csapat 64-55. Ivosev, majd Spica 64-59. Szegedi időkérés. Ivosev hármasa, ez baj 64-62. Hendlein kiegyenlít 64-64. Kilenc pontot szerzett sorozatban a vendégcsapat. Boltics kipontozódik. Gibbs 64-67. Ez már tényleg komoly gond. Négy perc van hátra. Spica. 14-0-s futással 64-69. Mandics kiabál csapatával. Érthetetlen ez a rövidzárlat.kettő plusz egyes akciójával 67-69. Bepörög a közönség, kell is a támogatás. Ivosev dobása jó, Csiricsé nem 67-71.bedobja, Sulovics a közönséget hergeli 69-71. Kaposvári időkérés. Két perc van hátra. Miénk a labda. Wirth passzába beleütnek, rosszkor jön a hiba. 1.10 a végéig. Sulovicsnak ütnek oda, 45 másodperc a végéig. Az első büntető bent, a második kimarad 70-71. Sulovics kipontozódik. Füttyszó jön a lelátóról, Ivosev büntetői jók 70-73.harmadik egykezes zsákolása is remek 72-73. Fortune a győzelemért dob, lejön... Nyert a KKK. Mandics és a mindig higgadt Kiss Zsolt is a játékvezetőknél reklamál. Zúg a "mocskos csalók" a lelátón.Nézzük a második félidőt!hatalmasat zsákol egy kézzel 40-37. Gibbs közelről, továbbra is szoros 40-39. Juhos passzol, Boltics kihagyja a ziccert. Fortune középtávolija remek 42-39.kosarával már öt pont ez előny, ez ezen a meccsen soknak számít 44-39. Blaskovits triplájával 45-42.büntetői, Baki hármasa 47-45. Lehetetlen megtippelni, mi lesz a meccs vége. Spica kiegyenlít,rádob egy triplát 50-47. Labdát szerzünk,fejezi be 52-49.! A szezon legszebb zsákolását mutatja be, tiszta NBA 54-49.büntetői bent 56-49. Spica közelije, 56-51 a negyed vége.Wirth Ádám száll be a szegediekhez. Az első két percben egyetlen kosár sem esik. Boltics álompassza, megtörik a jég 27-25. Ivosevre fújnak sportszerűtlen hibát. Boltics megint varázsol, újraa befejező 29-25. Kiegyenlítenek a vendégek 29-29. Juhos Levente pályára lép, hatalmas tapsot kap megint. Bokaműtétje után először játszik bajnokit. Tizenhárom meccset kellett kihagynia. Hendlein büntetőjével újra a vendégek vezetnek 29-30.is egyet dob be 30-30. Vágvölgyi is a pályán. Megvanelső kosara 32-30.odaütnek, de így is bedobja. A büntető kimarad 34-32.remekül lepattanózik, fordul egyet, majd bedobja 36-32. Révész Ádám a pályán. Révész ront, Gibbs végigviszi, bedobja 36-35. Egy perccel a negyed vége előtt időt kér a Szedeák., ez is remek kosár! Topformában tért vissza a válogatott erőcsatár 38-35. Kaposvári kosárral zárul a negyed 38-37.Két kaposvári kosárral indul a meccs 0-4. 0-6 utántriplája nagyon kellett 3-6.triplájánál belejön a közönség is 6-8., ez is hármas! 9-10.harcol ki faultot. Mindkettő bent, először vezetünk 11-10. Öt perc telik el. Csirics és Fortune közös erővel szerez labdát,a befejező 13-10. Baki hármasával 13-13.ésis betalál 17-16.büntetői szintén bent 19-16. Jó a meccs! Szegedi labdaszerzés,-kosár 21-16. Csirics paskol bele, "öngól", de mivel olyan kosárlabdában nincs, Hendleinnek írják be., majd egy kaposvári tripla 23-23. Utolsó perc a negyedben.egyedül, megoldja! 25-23. 25-25-tel ér véget a negyed.zajlik a bemutatás: mindkét csapat játékosait a Szedeák utánpótlásának tagjai kísérik a pályára. Juhos Levente visszatért három hónapos sérülése után, hatalmas tapsot kap. Ő ugye kaposvári, az ellenfél pedig éppen a KKK.

Andjelko Mandics együttese ma 18 órától a Kaposvárt fogadja, szombaton a Falcót, jövő szerdán az Alba Fehérvárt, egy héttel később a MAFC-ot látja vendégül. A tabellára pillantva látszik, mennyire szoros a bajnokság, amelyben a szegediek első célja a legjobb tíz közé kerülés, így a középszakasz középházában folytathatnák a szezont. Ott már lehet majd a rájátszást jelentő helyeket is figyelni.Mivel minden eredményt visznek tovább a csapatok, fokozott jelentősége van a mai bajnokinak, amelyen a szintén kilenc sikerrel álló Kaposvár lesz az ellenfél. Karácsony előtt 76–60-ra kikapott a Somogy megyei rivális otthonában a Naturtex, most ezért a vereségért kell elégtételt venni. A szurkolók ki vannak éhezve a kosárlabdára, hiszen január 31. után játszik újra bajnokit hazai pályán a gárda. Óvatosan írjuk le, de ha a szerződését hétfőn 2019-ig meghosszabbító Juhos Levente is bevethető lesz, hónapok óta először állhat fel teljes kerettel, sérült és beteg játékos nélkül a csapat.A vendégeknél egyébként a legjobb átlaggal, meccsenként szerzett 20 ponttal az a Tomiszlav Ivosev áll, aki a 2011–2012-es szezonban a Szedeákban mutatkozott be a magyar bajnokságban.1. Szolnok 23 19 4 1922 – 1678 0.9132. Körmend 22 17 5 1822 – 1696 0.8863. Falco 23 17 6 2081 – 1863 0.8704. Alba Fehérvár 22 15 7 1776 – 1636 0.8415. Kecskemét 23 13 10 1791 – 1743 0.7836. Zalaegerszeg 23 13 10 1877 – 1849 0.7837. Atomerőmű 23 12 11 1834 – 1854 0.7618. Pécs 22 10 12 1758 – 1795 0.7279. Szedeák 22 9 13 1655 – 1677 0.70510. Kaposvár 23 9 14 1823 – 1875 0.69611. Jászberény 23 8 15 1722 – 1851 0.67412. Debrecen 23 7 16 1803 – 1986 0.65213. Sopron 23 5 18 1776 – 1941 0.60914. MAFC 23 5 18 1672 – 1868 0.609