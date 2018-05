Kiesett a ContiTech Szeged

Most vagy soha! – lehetett volna ez a jelszó a Szeged–UVSE férfi vízilabdameccsen a hazai csapat számára, csak ez nem jutott el a játékosokhoz. A tét számukra a bennmaradás lett volna. Vége, ennyi volt, a Tisza-parti együttes búcsút mondott az OB I-nek. Olyan idényen van túl a Varga-legénység, amely a szegedi vízilabda történelemkönyvébe fekete betűkkel kerül be. Egyetlen meccset sem nyertek. Pedig ebben a reménytelen helyzetben is közel 150 szurkoló jött el az utolsó meccsre.



Egy perc után vezetett az Újpest, Fodor kezéből ziccerben kiesett a labda, majd cserével kiállíttatta magát, kimaradtak az emberelőnyök, így nyolc perc után 3–0 volt oda.



Egy öröm volt: a 15 éves Lakatos Soma megszerezte élete első felnőtt OB I-es gólját. Ez fel- ébresztette a Szegedet, Korbán, majd Irmes talált a kapuba, így újból nyílt lett a meccs, 3–4. Ennyi szép jutott a meccsen, ezután már sansz sem volt, méretes zakó lett a vége: 6–13.



A lefújás után csend volt az újszegedi sportuszodában, senki sem beszélt, a drukkerek csak néztek maguk elé. Búcsút intett a legjobbnak a szegedi férfi vízilabdacsapat, az a klub, amely éveken át hazánk egyik meghatározó alakja volt. Ez a múlt, mit hoz a jövő? Erre ebben a helyzetben iszonyú nehéz választ adni. Szomorú, hogy ide jutott a város egyik sikeregyüttese.



Varga Péter: – Játszottam abban a csapatban, amely 1999-ben kiesett az élvonalból, de egy év múlva újra OB I-esek voltunk, azóta pedig egy felfelé ívelő történetet írtunk a szegedi vízilabda életében. Nehéz bármit is mondani, mert sok összetevője van a kiesésnek. Nemcsak ez a meccs, az egész szezon megviselt. A legjobban az akarat és a küzdés hiánya bánt, ezt nem tudom feldolgozni. Az én felelősségem is, hogy idáig jutottunk, most át kell gondolni, hogy mi történjen a klubnál.



ContiTech Szeged–UVSE 6–13 (0–3, 3–2, 2–6, 1–2)

Férfi vízilabda OB I, rájátszás a 15. helyért, 2. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportuszoda,

150 néző. Vezette: Székely, Bene.

ContiTech Szeged: Molnár (7 védés) – Sikter, Korbán 1, Irmes 1, Szilvasán P. 1, Fodor, Farkas. Csere: Leposa (kapus, 3 védés), Szepes, Zsigri, LAKATOS 2, Micskics, BÖRCSÖK 1, MEKKEL. Vezetőedző: Varga Péter.

UVSE: Laboncz (13 védés) – Korényi 1, Major, KERESZTÚRI 2, Baksa, Tóth 1, VOGEL 2. Csere: Knézy 2, Rábavölgyi, KORBÁCS 2, DALA 2, Szentesi, Vigvári 1. Vezetőedző: Németh Zsolt.

Gól – emberelőnyből: 11/3, ill. 7/4.

Kipontozódott: Major.

Kiállítva – cserével végleg: Fodor.



Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az UVSE javára.