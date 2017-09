Kiesett a Szentes és a Szeged is

Pellei Csaba, a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője ezer gonddal küzdött a miskolci magyarkupa-selejtező előtt, így csak a tisztes helytállás volt a célja a csapatával.



Az első meccsen a Tatabánya ellen komoly esélye volt arra a Kurca-parti alakulatnak, hogy szépen induljon a kétnapos torna, hiszen az utolsó negyed közepéig vezetett a Metalcom, sőt 8–8-nál pár másodperccel a vége előtt Pellei Frank megszerezhette volna előnyből a győztes találatot is, de ez nem sikerült, így maradt a döntetlen eredmény.



Az Eger ellen nem volt esély, és a Miskolc is uralta a találkozót, a Borsod megyei együttes is remek játékerőt képvisel, így nem volt meglepetés a fölényes győzelme.



Zárásként következett a Pécs. Az erejével teljesen elkészülő Pellei-csapat az első negyedig tartotta magát, ekkor még 2–2 volt az állás. Ezután viszont semmi sem jött össze, a PVSK végül fölényes, 8–4-es győzelmet aratott. A Szentes október 4-én (szerda) 19 órakor az Eger együttesét fogadja az OB I első fordulójában.



Pellei Csaba: – Sajnálom az első meccset, mert győzelmi esélyeink voltak a Tatabánya ellen, de nem éltünk vele. Ezután már nem volt esélyünk egyik meccsen sem, tartalékosan, center nélkül ennyire vagyunk képesek.



A nyáron nagy változásokon átesett ContiTech Szeged-Diapolo sem tudta kiharcolni a továbbjutást a BENU magyar kupa selejtezőjében. Varga Péter tanítványai első mérkőzésükön a Szombathely ellen gyengébb első félidőt követően értékes döntetlent értek el.



A jobb erőkből álló Kaposvár és a FTC ellen már nem volt esélyük a szegedieknek, így a D csoport harmadik helyén végeztek a hibátlan ferencvárosiak és kaposváriak mögött.



Varga Péter: – A Szombathellyel jó meccset játszottunk, igazságos döntetlen született. Az első félidőben bealudtunk, de a másodikra rendeztük sorainkat. A Kaposvár ellen is nehezen indult a találkozó, de a második negyedre összeszedtük magunkat, míg a második félidőre kijött a csapatok közötti különbség.



Az FTC megmutatta ellenünk, hogy milyen szinten vízilabdázik jelenleg. Bátortalanok voltunk, viszont a második játékrészben már bátrabban játszottunk.