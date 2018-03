Kieső helyre csúszott a Szeged 2011

Szeged 2011-GA–Budafok 0–2 (0–0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 24. forduló, Gyula, Grosics akadémia, 100 néző. Vezette: Nagy Norbert (Punyi, Szilágyi).

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Alekszics – Achim, Tóth G., Farkas M., Gergényi – Coroian (Tóth M., 86.), Horváth A. – Szabó P., Hegedűs M. (Germán, 65.), Fejős (Balogh G., 70.) – Zádori. Asszisztens-edző: Goran Kopunovics.

Budafok: Somogyi – Margitics, Gubacsi, Csizmadia Cs., Forgács P. – Vass M., Veszelinov (Fekete, 87.) – Ihrig-Farkas (Vég, 77.), Kercsó, Kovács D. – Kokenszky (Pölöskei, 63.). Vezetőedző: Gálhidi György.

Gólszerzők: Pölöskei (83.), Fekete (90.).

Sárga lap: Gubacsi (23.), Veszelinov (53.).



A meccs nagy részében a Szeged 2011-GA támadott, miközben a Budafok kontrákra épített. Így izgalmas játék nem igazán alakult ki, kivéve az utolsó tíz percet. Ekkor a vendégek két gólt is szereztek, ezzel pedig eldöntötték a három pont sorsát.



A Szeged 2011-GA ezzel a vereséggel kieső helyre csúszott vissza.



Goran Kopunovics: – Pontosan erre gondoltam, amikor arról beszéltem, a Budafok veszélyes ellenfél. Ha van egy fél helyzetünk, azt is be kell lőnünk, máskülönben nem indulunk el felfelé. Ha nem leszünk háromszor jobbak, mint az ellenfél, akkor nem tudunk nyerni.



További eredmények:

Zalaegerszeg–Csákvár 0–2, MTK–Szolnok 2–0, Győr–Cegléd 3–0, Soroksár–Nyíregyháza 0–0, Kazincbarcika–Budaörs 1–4, Sopron–Vác 1–2, Mosonmagyaróvár–Békéscsaba 0–1, Kisvárda–Siófok 0–2, Dorog–Gyirmót 1–3.