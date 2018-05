Kijutott az ifjúsági olimpiára Pápai Balázs

Lezajlott a horvátországi Dubrovnikban a tollaslabdázók utolsó, mindent eldöntő ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenye. A magyarok közül a szegedi Pápai Balázsnak, valamint Sándorházi Viviennek és Madarász Rékának volt esélye a kvótaszerzésre, azonban nemenként és országonként csak egy versenyző utazhat Buenos Airesbe, így rendkívül érdekes helyzet állt fenn a versenyen – írja az utanpotlassport.hu. A megméretés előtt a világranglistán mindössze 700 pont volt a két magyar leány között Sándorházi javára. A felállás a következő volt Dubrovnikban: ha Madarász nyer, akkor ő utazhat, minden más esetben Sándorházit illeti a kvóta. Sándorházi Vivien szépen menetelt most is. Először a cseh Jana Adamkovát múlta felül, majd legyőzte az ukrán Valerija Rudakovát, végül az elődöntőben, nagy csatában, de alulmaradt (21:19, 27:25) a negyedik kiemelt, indiai Purva Barvéval szemben, így harmadikként zárt.Madarász a téthez méltón küzdött végig. A legjobb 32 között honfitársa, Varga Boróka ellen nyert, majd a svájci Dounia Pelupessy ellen. Következhetett a negyeddöntőben a cseh Tereza Svábikova, aki ellen rendkívül szoros, három szettes mérkőzésen aratott diadalt (19:21, 21:9, 21:10), majd a négy között a spanyol Elena Andreu sem tudta őt megállítani. Így egy lépésre volt attól, hogy 31 (!) ponttal megelőzze Vivient a világranglistán. A döntőben a Sándorházit legyőző Purva Barve várta őt. Az első szettet az indiai nyerte 22:20-ra, a másodikban azonban Madarász feléledt, és 21:16-tal visszavágott. A mindent eldöntő utolsó szettet azonban Barve bírta jobban, és végül 21:16-al Madarász fölé kerekedett, így füstbe mentek a magyar lány olimpiai álmai.A fiúk mezőnyében a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE versenyzője, Pápai Balázs a 64 között még felülmúlta szlovén ellenfelét, azonban a következő körben már nem bírt a svéd Ludvig Olssonnal, így búcsúzni kényszerült a versenytől. Szerencsére Balázsnak ennyi is elegendő volt a kvótaszerzéshez, így ő is ott lehet Argentínában.– Az egyik szemem sír, a másik nevet. Az lett volna a legtisztább, ha mindkét leány bejut a fináléba, és egymás között döntik el a kvóta sorsát. De ilyen a sport. Amennyiben jól számoltunk, így is mindössze kétszázötven pont döntött kettejük között. Nagyon megérdemelték volna mindketten, de sajnos csak egyikük utazhat. Rengeteget dolgoztak, és nagyon büszke vagyok rájuk, mint ahogyan Pápai Balázsra is, aki a fiúk között kvalifikálta magát – mondta a szövetség elnöke, Csorba József.