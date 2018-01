Kik azok a láthatatlan segítők?

Hiába a folyamatos edzések és rendszeres versenyek, egy megyei utánpótlásklub nem működhet sikeresen, ha nem állnak mögötte „láthatatlan" segítők – erre hívta fel a figyelmet Jákó Csaba, a lapunk által Az év utánpótlásbázisának választott szegedi–zsombói Cél-Tudat SE sportlövő- csapatának vezetője, amikor a legutóbbi időszak eredményeiről beszélt.– Hogy csak egy példát mondjak az önzetlen jóakarókra, Farkas Zsoltit emelném ki – mondta Jákó.– Ő is zsombói, ő is sportoló, autóversenyzőként viszi a község jó hírét. Emellett autószerelő, így amikor csak szükségünk van rá, segít a szakértelmével. Egyszer Ausztriában robbantunk le a válogatott kisbuszával, és bár vasárnap volt, ahogy hívtuk, azonnal autóba ült, és eljött értünk.Sokszor egy fillért sem kér a javításokért: mivel ő is versenyző, együttérez velünk, amiért hálásak vagyunk neki, és apukájának, Farkas Ferinek. A „láthatatlan" segítőknek köszönhetően pedig továbbra is szállítja a sikereket a klub. Nagy Vivien ott lesz a februári, győri Európa-bajnokságon (lásd keretesünket), mellette pedig Kiszely Boglárka is bekerült a válogatottba.

Hárman az Eb-n

A vásárhelyi lány a Hód-Triatlon SE sportolója, aki öttusával kezdett, ám mostanra Jákó Csaba és a Hódmezővásárhelyi Polgári Lövészegyletet veze- tő Kovács Zoltán segítségével sportlövészetben is kiemelkedő eredményekre képes korosztályában. Hogy mást ne mondjunk, a százhalombattai Eb-válogatón egy hajszállal sikerült Nagy Vivient is megelőznie.A Cél-Tudat SE nemrég megrendezte a Szeged Grand Prix-t a szegedi Lila iskolában. A pisztolyosoknál az összevont döntőben a férfimezőnyben Grama Norbert (CSU Oradea) végzett az élen Hornyánszki Tamás (Százhalombattai Lövészklub) és Bérces Béla (GYPLE) előtt.A nőknél Nagy Vivien nyert Virágné Bucsi Anikót (Százhalombattai Lövészklub) és Kiszely Boglárkát megelőz- ve. A légpuskásoknál a fel- győi Biatovszki Mira (UTE) győzött, második lett Somogyi Daniella (Pécs Városi Lövészklub), harmadik pedig a Cél-Tudat SE-t képviselő Jákó Miriam.A Magyar Sportlövő Szövetség elnöksége elfogadta Győrik Csaba szövetségi kapitány előterjesztését a februári, győri légfegyveres Európa-bajnokságon induló csapatról.A felnőttek között a Szegeden élő, de győri színekben versenyző Sike József a futócéllövők között indul, a felgyői Biatovszki Mira pedig, aki az Újpest versenyzője, a puskásoknál szerepel. A zsombói Nagy Vivien a pisztolyosoknál a juniorok és az ifjúságiak között is bekerült a keretbe.