Kikapott a Metalcom

Tatabánya–Metalcom-Szentes 13–11 (2–2, 3–4, 3–1, 2–3 – ötméteresekkel: 3–1)

Férfi vízilabda OB I, rájátszás a 13–16. helyért, 1. mérkőzés. Tatabánya, 150 néző. Vezette: Marjay, Csizmadia.

Tatabánya: JÁSZBERÉNYI (19 védés) – Hoppál 1, Szabó B. 3, KISS GY. 1, MÁTHÉ 1, Francsics 1, Salamon A. 1. Csere: Mocsári, KOLARIK 2, Rábavölgyi, Sebestyén, Garancsy. Vezetőedző: Zantleitner Tamás.

Metalcom-Szentes: György D. (5 védés), – SZALAI G. 2, VÖRÖS V., Van Mil, WERNER 3, Visnyakov 2, Somogyi B. Csere: Farkas K., Kiss K. 1, Reuten, Kókai 1, Pellei K. 1, Takács J. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Gól – emberelőnyből: 8/2, ill. 7/1. Ötméteresből: 3/2, ill. 2/0.

Kipontozódott: Van Mil (23.), Francsics (28.).

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc állása: 6–3 a Tatabánya javára.



Szentesi szempontból rosszul indult, de nagyon jól folytatódott a hétvégi vízilabdameccs. A Tatabánya elleni párharc tétje nem kisebb, mint az OB I-es bennmaradás, az élvonalbeli tagság megőrzése. A házigazda Tatabánya ugyan 1–0-ra és 2–1-re is vezetett, de a Kurca-partiak fordítottak, és a második negyed végére már háromgólos előnyre tettek szert, 6–3-ra vezettek.



A hazaiak azonban visszajöttek a meccsbe, egyenlítettek, majd 7–7 után, a harmadik játékrész hajrájában Szabó Botond ötméteresből a vezetést is újra megszerezte a „bányásznak", 8–7. Ezt követően vagy egyetlen gól volt a különbség, vagy egál állt az eredményjelzőn, akárcsak a rendes játékidő végén: a szentesi Visnyakov ötösből alakította 10–10-re az állást. Jöhetett a büntetőpárbaj: Somogyi bedobta, míg az öt követő Werner, Visnyakov és Kiss Kristóf nem, a hazai oldalon viszont Kiss Gyula, Kolarik és Hoppál sem hibázott, így 13–11-re a Tatabánya nyerte az összecsapást. A párharc szombaton, Szentesen folytatódik.



Pellei Csaba: – Háromgólos vezetésünknél kezünkben volt a mérkőzés. De elkezdtünk könnyelműsködni, és könnyű gólokkal felhoztuk a Tatabányát. Utána örülhettünk, hogy kiegyenlítettünk. Az ötméteresek már a szerencsén is múlnak. Szentesen nem hibázhatunk.