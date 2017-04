Kikapott a Szécsény vendégeként a Floratom

Szécsény–Floratom Szeged AC Probart

6–2

Férfi asztalitenisz extraliga, 14. forduló (elhalasztott mérkőzés). Szécsény.

A szegedi győztes: Gerold 2.

Való igaz, a meccs előtt még Vitsek Iván is úgy fogalmazott, egy bravúrral összejöhet a pontszerzés, ehhez képest 6–2-es, sima vereséget szenvedtek. Vitsek mellett Timafalvi sem tudott nyerni, Gerold Gábor pedig hiába „húzott be" két egyéni sikert, ez kevésnek bizonyult az exszegedi Magyar Lászlóval felálló szécsényiek ellen. A Floratom ezzel a negyedik helyre csúszott vissza a tabellán, de továbbra is jó esélye van bejutni a négyes döntőbe.