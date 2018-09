Kikapott a Szedeák

KTE-Duna Aszfalt–Naturtex-SZTE-Szedeák 72–66 (25–17, 18–15, 12–21, 17–13)

Felkészülési kosárlabda mérkőzés, Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, 200 néző.

KTE: Wittmann 7/3, Mészáros 2, Djeraszimovics 14/3, Dramicsanin 24/12, Karahodzsics 4. Csere: Molnár M. 6, Dimics 15/3, Molnár D. Edző: Forray Gábor.

Szedeák: Boltics 1, Wirth 10/3, Davis 7, Juhos 13/6, Sulovics 4. Csere: Révész 6, Kerpel-Fronius 10/6, Green 9, Vágvölgyi, Bonifert 4, Mayer 2, Goldring. Edző: Andjelko Mandics.



Ezúttal már teljes kerettel játszhatott a Naturtex-SZTE-Szedeák a KTE-Duna Aszfalt vendégeként: a pénteki találkozón a magyar válogatott kecskeméti összetartásán részt vett Juhos Levente is segíthette klubját, így Andjelko Mandics mindenkire számíthatott a hírös városban.



Hamar meglépett azonban a KTE, főképp védekezésben nehezen akart összeállni a szegediek játéka, a hazaiak légiósai pedig ki is használták ezt, és magabiztos előnyt építettek ki. A nagyszünetben hatottak Mandics mester szavai, így egy egészen más Szedeák jött ki a folytatásra: a feszesebb védekezésnek is köszönhetően a harmadik negyedet ugyan kilenc ponttal megnyerték Wirth Ádámék.



A Naturtex jobban vigyázott a labdára is, a Kecskemét nehezebben tudta felépíteni az akcióit, de ez a lendület nem tartott ki a találkozó végéig. Az utolsó tíz percben még szegedi előnyt is mutatott az eredményjelző, Kerpel-Fronius Gáspár remekül szállt be a meccsbe, öt dobásából négy is a gyűrűben landolt, de végül a légiósai által húzott Kecskemét behúzta a meccset. A szegediek legjobbjának Juhos Levente bizonyult, az erőcsatár 13 pontja mellett hat lepattanót is jegyzett, mindkét mutatóban csapata legjobbja volt.



A Szedeák felkészülése szerdán folytatódik, a 18 órakor kezdődő, Debrecen elleni meccsen a bajnoki nyitány előtt utoljára láthatják a szurkolók a csapatot az újszegedi sportcsarnokban. A meccs után lehetőség lesz a játékosokkal közös fotót készíteni. A belépés ingyenes a szegedi összecsapásra.



Andjelko Mandics: – Két ellentétes félidőt játszottunk, az elsőben nem voltunk elég agresszívak védekezésben, álmosan kezdtünk. A szünet után feljavultunk hátul, a második félidőben úgy játszottunk, ahogy szeretnénk.