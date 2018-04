Kikapott a Szedeák Kaposváron

A Naturtex-SZTE-Szedeák 94–78-ra kikapott Kaposváron, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a csapat lemarad a férfi kosárlabda NB I A csoportjának rájátszásáról. A középszakasz középházának ötödik fordulójában nem sok esélye volt a bravúrra a szegedieknek, de ezen nem is kell csodálkozni: azt már megírtuk, hogy a csapatkapitány, Andrija Csirics kéztörés miatt kihagyja a szezon hátralévő részét, de mellette Josh Fortune is hiányzott fájós térde miatt. Nem lenne meglepetés, ha az amerikai sem lépne már pályára ebben a bajnokságban.Két alapembere nélkül végig futott az eredmény után Andjelko Mandics együttese. Az első negyedet 27–16-ra bukták el, majd a félidőre tizenkilenc pontos hátrányba kerültek, ekkor 58–39 állt az eredményjelzőn. A hajrában zárkóztak kicsit a vendégek, végül 94–78-ra kaptak ki.A vereség ellenére bőven akartak pozitívumok a jövőre nézve. Az U20-as bajnokcsapatból heten léptek pályára. A saját nevelésű játékosok közül Wirth Ádámot ismét ki kell emelni. Hatalmasat fejlődött ebben a szezonban, ezt egy újabb karriercsúccsal bizonyította. Egy hónapja, a Falco ellen hazai pályán dobott 19 pontot az újszegedi sportcsarnokban, most idegenben jutott el 35-ig úgy, tizenkilenc rádobásából mindössze kettőt rontott el, és volt hat sikeres triplája.A Szedeáknak négy mérkőzése van hátra a szezonból: legközelebb hazai pályán játszanak, az ellenfél szombaton 19 órától a Zalaegerszeg lesz. (Kép: kapospont.hu)Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 5. forduló. Kaposvár, 600 néző. Vezette: Kapitány, Pálla, Kulcsár.Kaposvár: GIBBS 31/18, Baki 3/3, IVOSEV 20, HENDLEIN 18, Spica 14. Csere: Tóth P. 2, Papp, Bogdán 2, Blaskovits 2, Filipovity P. 2, Kocsis. Vezetőedző: Fekete Ádám.Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 1, WIRTH 35/18, Kovács Á. 10, Juhos 8, Sulovics 8. Csere: Révész 9, Vágvölgyi, Kerpel-Fronius G. 5/3, Meleg, Mike, Kovács J. 2, Bonifert B. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Kipontozódott: Ivosev (38.), ill. Juhos (30.).