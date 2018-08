Kikapott a Szeged-GA, elrajtolt a megyeegy

Hiába dominált és volt több helyzete, nem tudott gólt szerezni a Szeged-Grosics Akadémia - sőt, a Szekszárd a második félidő hajrájában megszerezte a vezetést, így végül pont nélkül maradt a Szeged-GA. A HFC egy szikrázóan kemény meccsen szintén nem tudott gólt rúgni - viszont nem is kapott, így egy ponttal gazdagodott Szűcs Róbert csapata.



A megyei I. osztály nyitófordulójában győzelemmel rajtolt a címvédő: a HFC II. ugyan egyenlíteni tudott, de a hajrában az Algyő eldöntötte a meccset. A SZVSE 3-0-ra verte a Bordányt, a homokhátiaknak ugyan adódtak lehetőségeik, de a szépítés sem sikerült. Az FK Szeged Dóra János hosszabbításban szerzett szabadrúgás-góljával mentett meg egy pontot a Makó II. vendégeként, a Szőreg pedig két büntetőből szerzett góllal tudott nyerni Zsombón. A Szentes egy korán szerzett góllal győzte le a Röszkét, a játéknap legmagabiztosabb sikerét pedig a Tiszasziget aratta, amely 5-2-re verte az újonc Székkutast. A Kiskundorozsma nyerni tudott az UTC vendégeként.



A megyekettőben a Mórahalom és a Balástya is öt gólig jutott idegenben - előbbi együttes ráadásul nullára hozta a meccset a Kiszombor ellen. A megerősödött Deszk sem kapott gólt, és 3-0-ra verte a Tömörkényt, míg a Móravárosi Kinizsi-SZVSE II. meccs fordulatokban is gazdag volt - végül a hosszabbításban döntetlenre mentette a meccset a Móraváros.



Eredmények, NB III Közép csoport, 3. forduló



Szeged-Grosics Akadémia - Szekszárdi UFC 0-1 (0-0)

Gyula, Grosics Akadémia, vezette: Antal Péter (Szvetnyik Bence, Molnár Alex.)

Szeged-GA: Alekszics - Achim, Tóth G., Farkas M., Pászka, Oláh G., Hegedűs Martin (Coroian, 38.), Erdei (Moga, 60.), Germán, Cigan, Máté. Edző: Popovits Pál.

Szekszárd: Lékai - Károly V., Csigi (Dombi, 67.), Füredi, Márton E., Arena, Dudás, Nagyváradi (Turi, 67.), Budai, Hegedűs Márk (Lékó, 76.), Fejes. Edző: Kvanduk János.

Gól: Dombi (76.)



Hódmezővásárhelyi FC - FC Dabas 0-0

Hódmezővásárhely, vezette: Leél-Őssy Ádám (Kovács Gábor, Kovács Brankó)

HFC: Krnács - Darida, Szabó Cs., Huszár, Mezei, Katona, Szabó M. (Bódai, 90.), Geiger, Vass A. (Koncz A., 66.), Hrabovszki, Kovács Zs. (Kecskeméti, 58.) Edző: Szűcs Róbert.

Dabas: Scheilinger - Molnár S., Molnár P., Makrai, Szenes (Crkvenjakov, 56.), Fitos (Takács K., 78.), Erős, Csepregi (Tárkányi, 72.), Földes, Eördögh, Fritz. Edző: Erős Károly.



Eredmények, megyei I. osztály, 1. forduló



SZVSE - Bordány 3-0 (1-0) Gól: Juhász S., Végh A., Puskás Cs.

Makó II. - FK Szeged 1-1 (1-0) Gól: Megyesi ill. Dóra J.

Zsombó - Szőreg 0-2 (0-0)

Szentes - Röszke 1-0 (1-0) Gól: Vincze D.

Tiszasziget - Székkutas 5-2 (3-1) Gól: Drágity D. (2), Kökény T., Bálint D., Bánóczki D. ill. Kovács R., Bujáki.

UTC - Kiskundorozsma 0-2 (0-1) Gól: Ottlik M., Szőke P.



Eredmények, megyei II. osztály, 1. forduló



Kiszombor - Mórahalom 0-5 (0-0)

Gól: Bokányi R., Németh P., Babarczi M. (2), Víg.

Deszk - Tömörkény 3-0 (2-0)

Mindszent - Balástya 2-5 (1-2) Gól: Széll N., Csatlós T. ill. Hauk M. (2), Vámos N., Szűcs J., Tóth D.

Móravárosi Kinizsi - SZVSE II. 2-2 (0-2) Gól: Valaczkai Z., Mezei A. ill. Balogh L., Rózsa D.