Kikaptak az NB III-asok, nem rontottak a megyeegy éllovasai - galéria

Két Csongrád megyei NB III-as együttes lépett pályára szombaton: a Makóra nem várt könnyű feladat, hiszen a listavezető Pécs otthonában játszottak a Maros-partiak. A PMFC hamar eldöntötte a meccset, hiszen alig telt el húsz perc, amikor már 3-0-ra vezetett a Pécs - Vajna ugyan szépíteni tudott, de a Pécs újabb három gólt berámolva 6-1-re nyert, így az őszi meccs után most is kiütötte a Makót. A Mórahalom megint szoros meccset játszott egy élcsapattal, de kikapott a Dunaújvárostól, így egyre nehezebb feladat a bennmaradás.Ami a megyeegyet illeti, a forduló már pénteken elrajtolt, a Csongrád magabiztosan győzött Deszken. Szombaton három pontot szerzett az Algyő és a Tiszasziget is: előbbi Dorozsmán tudott nyerni, míg utóbbi bár az első percben már hátrányban volt, végül fordított az FK Szeged ellen. Győzött az Ásotthalom is, amely az UTC-t verte meg, a Szőreg pedig bár 3-0-ra vezetett Bordányban, mégis döntetlen lett a vége. A Zsombó ugyan a 90. perc lejártát követően egyenlíteni tudott Vásárhelyen, ám végül mégis pont nélkül maradt.PMFC - Makó FC 6-1 (3-1) Gól: Horváth A., Károly B. (2), Koller K., Mojzer Gy., Kónya D.Mórahalom - Dunaújváros 0-1 (0-1) Gól: Szepessy R.Deszk - Csongrád 1-4 (0-3) Gól: Adamov F. ill. Maszlag T. (2), Juhász S., István L.Kiskundorozsma - Algyő 1-3 (0-2) Gól: Szecskó T. ill. Lovas T., Kovács M., Sebők L.Hódmezővásárhelyi FC II. - Zsombó SETiszasziget - FK Szeged 3-1 (1-1) Gól: Bernát P., Zámbori G., Fődi B. ill. Szalai N.Ásotthalmi TE - UTC 2-0 (2-0) Gól: Major L., Gyenes J.Bordány - Szőreg 3-3 (0-3) Gól: Bárkányi B., Gajdacsi M., Kis L. ill. Keller Z. (2), Vörös M.Hódmezővásárhelyi FC II. - Zsombó SE 2-1 (1-0) Gól: Mohácsi O., Perpauer V. ill. Bálint V.