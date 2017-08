Kikre lehetünk a legbüszkébbek? Ki vitte el a show-t? Kapkodtuk a fejünket, annyira jó volt ez a vb

A mi szupersztárjaink

A mi világsztárunk. Hosszú Katinka bevallotta: számára a Budapesten szerzett aranyak még a riói olimpiai bajnoki címeknél is fontosabbak. Fotó: MTI

Két és fél héten át ránk figyelt a sportvilág, de véget ért a magyar rendezésű vizes vb – a hétfőn kezdődő masters változat persze még hátravan –, így ideje mérlegelni. Összeszedtük, hogy Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseményén kikre voltunk a legbüszkébbek, kik szolgáltak meglepetéssel, hiszen csak kapkodtuk a fejünket, annyira jó volt ez a vb.Hosszú Katinka a 200 és 400 méteres vegyesen elért aranya mellett 200 méter háton ezüstmedált, 200 méter pillangón pedig bronzot szerzett, ezzel nem akármilyen elitbe került. Az úszók egyéni éremtáblázatán a legjobb tíz között hihetetlen amerikai fölény van, csak egy-egy orosz, svéd és magyar klasszis tudott ide beférkőzni, utóbbi a mi szupersztárunk. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen, a Föld minden szegletében ismert sportolónk van, aki Iron Lady néven már önálló világmárkát is kiépített. A szupersztár jelzőt viszont a szemünkben a 200 méter pillangón második Cseh László is megérdemli, aki új rekordot állított fel azzal, hogy zsinórban nyolcadik világbajnokságán szerzett érmet. Csodálatos sportkarrier.

Olimpiai előrelépés

Meglepőt húzott a jövő generációja

Kozma-show

A magyar úszóválogatott mind a nyolc érmét olimpiai számban szerezte, míg a riói ötkarikás játékokon öt dobogós helyezésünk volt, tehát olimpiai szemmel is előrelépés történt. Nemcsak a medálok, hanem a döntős szereplések tekintetében, hiszen sok finalistánk volt, öt esetben például két magyar is úszott a döntőben, Rióban „csak" kétszer fordult elő ilyen.Ha már döntős szereplések: a jövő generációja volt a vb pozitív meglepetése. A mindössze 15 éves Késely Ajna három számban is fináléban szerepelt, a bronzot szerző férfiváltónk tagja volt a 17 esztendős Németh Nándor, az ugyanilyen fiatal Milák Kristóf junior világcsúccsal és ezüstéremmel tört szinte ismeretlenül a világelitbe, és a szintén nagy tehetség, az olimpián már bronzot is begyűjtő Kenderesi Tamás épphogy lemaradt az újabb éremről.Nem túlzás a vb legemlékezetesebb figurájának beállítani Kozma Dominikot, aki magyaros csibészséggel és vagánysággal még azokat is levette a lábáról, akik nem feltétlenül sportrajongók. Mindennap produkált egy mosolyfakasztó nyilatkozatot. Egy kis válogatás belőlük:„Mi lenne a taktika? Tapadunk és nyerünk!"„Ez a világ egyik legkeményebb versenyszáma, itt csak az marad talpon, akinek van a gatyájában, bebizonyítottuk, hogy itt nálunk kevés embernek van nagyobb."„Hátha ismét valaki nem tudja megrendezni a vb-t, és akkor átvállaljuk."„Nem akartam dagadtan úszni, az milyen ciki már?"„Igen, vezettem 150 méternél. Miért nem fújták le ott?"„Kell a hangulat! Hétfő reggel hatkor kinek van kedve rendesen viselkedni?"„Megmutassam, reggelente milyen Verrasztó Evelyn? Bejön az uszodába, erre mondjuk neki: Szia, Evelyn! Erre ő kiabálva: Miért kell köszönni?!"

Csalódás? Türelem!

Ria, ria, hungária!!!

„Nem tetszett" rovatunkban is szerepelt Gyurta Dániel, aki egyéniben és váltóban is messze volt a várt eredményektől, a legtöbben őt emlegetik a világbajnokság csalódásaként. Tényleg nem olyan volt most a vízben, mint egy olimpiai bajnok, de szögezzük le: egy teljesen új technikára váltott, ami egy 28 éves profinál olyan, mintha újra kellene tanulnia úszni. Legyünk türelmesek, mert egy-két olimpia még benne van, és ha beérik a munka gyümölcse, bármi kisülhet belőle.Hasonló a helyzet női vízilabda-válogatottunk esetében is, hiszen ez a csapat már elért egy nagy sikert az Európa- bajnoki arannyal, de meg kell tanulniuk, hogy egy világesemény legfontosabb pillanataiban nyújtsák a legjobbjukat. Hiába lett „csak" ötödik a csapat, mutatott játéka alapján egyértelműen érmet érdemelt volna – ez a Kanada elleni negyeddöntő rosszul sikerült negyedein múlt.Nem lehet elégszer hangsúlyozni: fantasztikus hangulatot teremtettek a magyar szurkolók, ezt még azok is érezték, akik csak televízión követték az eseményeket. Szép volt, magyarok!