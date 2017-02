Kilencgólos győzelemmel hangoltak a Vardarra: MOL-Pick Szeged-Gyöngyös 36-27

Felkészülés a meccsre. Fotók: Török János

K&H férfi kézilabda liga, 16. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Bán, Szloska.Sierra - Sostaric 4, Balogh 5/5, Skube 1, Bánhidi 5, Gorbok 6, Källman 1.Sego (kapus),Zubai, Buntic 5, Gaber 2, Blazevic 1, Bodó 4, Sunajko, Obranovic, Pedro 2.Juan Carlos Pastor.Holló - Országh 1, Reznicek 6/1, Hegedüs 5, Becsirovics, Juhász K. 1, Kovacsics 2. Csere: Duris 5, Lele 1, M. Mikita 3, Urbán 1, Németh T. 2, Loncar 1.Debre Viktor.4, ill. 0 perc.5/5, ill. 1/1.Bodó meccsének vége, kiküldik a játékvezetők két percre. Debre Viktor utolsó időkérését is felhasználja. Mikitára jön ki az utolsó gyöngyösi figura, Sego véd. Tíz másodperc van hátra, Gorbok a sípszó pillanatában 36-27.Buntic nagy passza Sunajkónak, a fiatal balszélső fölé pattintja a labdát.Országh megy be a szélről 35-27.Obranovic sodródik ki, még rálövi, de Holló könnyen védi.Buntic rohan, csimpaszkodnak rajta, de belövi. Közte tíz! 35-25. Kovacsics 35-26.Pedro ismét 34-25. Gaber blokkolja Duris lövését.labdát szerzünk, Buntic viszi a labdát, majd Pedro rendezetlen fal ellen 33-24. Kovacsics 33-25.Zubai hetest harcol ki, Balogh 100%-os 32-24.fárad a Gyöngyös, támadásaikban látszik.Pedro lövését védi a szélről Holló, de a kipattanót már nem, Buntic 31-24.Obranovic trafálja telibe a keresztlécet.Bodó önbizalommal telve, jól lő ma 30-23. Időt kér Debre Viktor. Duris nem kegyelmez a pókoknak 30-24.Loncar első gólja a MOL-Pick Szeged ellen 28-23. Bodó-bomba 29-23.Gorbokot a földön fekvő Urbán sem zavarja 28-22.bemutatja a passzt, majd kapura tör 27-22.Németh Tamás lerohanásból 26-22.Sego véd. Sostaric üres a szélen, de rossz labdát kap, nem tud bemenni.bent a Gyöngyösben Loncar. Gorbok vív harcot gólt érően 26-21.Duris egyedül megoldja 25-21. Sostaric a szélről, a kamermant találja el.Reznicek talpról, a kapufáról bepattan 24-20. Bánhidi két ember között is belövi 25-20.Hegedüs jól játszik 23-19. Gorbok átlövésből, középről 24-19.Sostaric-pillanatok 23-18. "Super Mario, Super Mario" -skandálja a B közép.Sego véd, indulunk, visszaér a Gyöngyös, de Sostaric a szélről kíméletlen 22-18.Bánhidi ér fel elsőnek, nem hibázik 21-18.Buntic rántja össze a falat, Sostaric nagy szögből 20-18.Holló kétszer is bravúrral véd, de a másik oldalon is kellett Sego, hogy ne legyen egál.Hegedüs 19-18.Bánhidi 19-16.Reznicek is betalál 18-16. Zárkózik a Gyöngyös, Duris a jobboldalról, kisodródva, a rövidbe... 19-17. Källman kap két percet.Mikita labdát szerez és végigviszi 18-15. Gorbok-kapufa.Sego érkezik a szegedi kapuba Sierra helyére. Hegedüs harcol nagyot a szegedi falban, be is lövi 18-14.FÉLIDŐHegedüs ugrik be, Sierra véd, gyorsan indulunk, Blazevic használja ki a lehetőséget 18.13. Lő még két kapufát a Gyöngyös, félidő.Gaber töri meg a szegedi gólcsendet 17-13.Mikita a kilencesről, Sierra csak beleérni tud 16-12. Reznicek lövését fogja Sierra, de bevánszorog a labda a kapuba végül 16-13.Pedro váltja a jobbszélen Sostaricot. Rögtön ziccerbe kerül a spanyol, de mellé teker.Gaber elől halásszák el a labdát, Németh indul 16-11. Pastor kér időt.Matej Mikita nagy góljára Bodó tromfol rá 16-10.Holló először Obranovic, majd Sostaric próbálkozását hiúsítja meg. Bodó húzza le a gyors indítást Urbán elől.Buntic pimaszul pörget a kapuba 15-8. Reznicek 15-9.Bodó ugyanoda lő, de Holló védi. Sierra jó formában tért vissza sérüléséből, újabb védést mutat be.Bodó bevágja 14-7. Urbán gyorsan válaszol, a szélről 14-8.Juhász Károly marad üresen 13-7.Bodó elküldi egy lövőcsellel a védőket, lepattintja a labdát, majd Holló véd. Buntic tör be, okosan elpattintja a kapus mellett 13-6.Lele lő, Sierra véd.Gaber első labdaérintése egy cunderes gól 12-6.megállítják a gyors szegedi támadást a gyöngyösiek.jól védekezik a Szeged. Időt kér Debre Viktor 14 perc 43 másodperc elteltével. érkeznek a friss emberek a Szegedbe: Buntic, Gaber, Blazevic, Bodó és Sunajko.Ha Bánhdii labdát kap, vagy gól, vagy hetes. Most utóbbi. Balogh! 11-6.Sierra zárja jól a szöget.Reznicek átlövésből, ezt most nem védi Sierra 9-6. Bánhidi már a harmadik büntetőt harcolja ki, Balogh belövi 10-6.Hegedüst találják meg ismét a társak, de Sierra véd.Sierra jól véd.Hegedüs kap labdát a vonalon, kapufás gól 8-5. Bánhidi újra hetest harcol ki, Balogh ismét értékesíti 9-5.lele tör kapura agresszívan, gól a jutalma 7-4. Bánhidi kiharcolja, Balogh belövi a hétméterest.Hegedüs 6-3. Gorbok másodszor a meccsen 7-3.Duris próbálkozik, de eddig Sierra vezet ellen, harmadszor védte a cseh kézilabdázó átlövését. Källman rendezetlen fal ellen 6-2.Sierra másodszor is olvassa Duris lövését. Bánhidi tarthatatlan 5-2.Bánhidi 3-2. Sostaric a szélről 4-2.Reznicek büntetőből 2-2.Skube tör be 2-1.Gorbok váltja gólra az első szegedi támadást 1-0. Duris 1-1.a mérkőzés előtt díjátadásra került sor. Jonas Källman lett a 2016-ban Az év légiósa Magyarországon, valamint a szegedi szurkolók az őszi BL-idény legjobbjának Szergej Gorbokot választották meg.a MOL-Pick Szeged mai kerete: Sierra, Sego (kapusok), Obranovic, Källman, Bodó, Gorbok, Zubai, Sunajko, Balogh, Skube, Blazevic, Gaber, Sostaric, Pedro, Bánhidi, Buntic.a gyöngyösiek meccskeretében ott van a Szegedről kölcsönvett Loncar és Hegedüs is. Íme a keret: 3 Országh, 4 Urbán, 7 Németh T., 9 Kovacsics, 12 Rózsavölgyi, 20 Reznicek, 21 Duris, 23 Hegedüs, 24 Loncar, 28 Lele, 55 Juhász K., 57 Jóga, 82 M. Mikita, 95 Holló, 99 Becsirovics, 14 Keresztes.folyamatosan javul a szegedi sérültek állapota. José Manuel Sierra már ma Juan Carlos Pastor vezetőedző rendelkezésére áll, míg Thiagus Petrus bemelegít a csapattársakkal, de pályára még nem lép. A brazil balátlövő játéka egyelőre még kérdéses a Vardar Szkopje ellen.üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. A K&H férfi kézilabda liga 16. fordulójában a MOL-Pick Szeged a tabella 11. helyén álló B. Braun Gyöngyöst fogadja 18 órától.

Korábban:Ma 18 órakor következik az újabb feladat, ahol nem kérdés, hogy nem lehet gond a magabiztos győzelem megszerzése, hiszen a bajnokságban veretlen MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Gyöngyöst fogadja az újszegedi sportcsarnokban. A vendégeknél Hegedüs Márk és Vladan Loncar kölcsönben szerepel, így a két fiatal tehetség biztosan külön figyelmet kap a szurkolóktól.A meccs jó ráhangolódás lehet a szombati hazai (kezdés: 17.30) Vardar Szkopje elleni hazai Bajnokok Ligája-találkozóra. Sajnos a sérültek közül egyedül José Manuel Sierra állapota javult, így ő a macedónok elleni meccsen biztos, hogy a keretben lesz. A védelem meghatározó alakja, Thiagus Petrus gyógyul, de még nincs bevethető állapotban. A brazil pótlása nem egyszerű feladat, ez látszott a idegenbeli breszti meccsen is.Bóka Bendegúz edzésbe áll a héten, a magyar válogatott szélső válla még a Cegléd elleni bajnokin sérült meg, azóta nem tudott játszani.Gyöngyösön 39–25-re nyert a Pick. A Heves megyei alakulat 11 pontot gyűjtött, és a 11. helyen áll. A szegedi együttes 16 meccsen 15-ször nyert, egyszer játszott döntetlent, 31 pontjával a második. Ha ma nyer, akkor az élre áll, átveszi a vezetést a K&H ligában. Ez a kis részsiker akár erőt is adhat a játékosoknak a Vardar elleni derbire.A szombati BL-összecsapásra pénteken 15 órától az újszegedi sportcsarnokban lesz jegyárusítás, illetve kedden 16 és 18 óra között.1. Veszprém 17 16 0 1 538 – 386 322. Szeged 16 15 1 0 517 – 342 313. Tatabánya 15 11 2 2 382 – 345 244. Csurgó 15 8 2 5 390 – 355 185. Balatonfüred 16 7 1 8 402 – 395 156. Cegléd 15 6 2 7 359 – 388 147. Budakalász 15 7 0 8 358 – 392 148. Komló 16 5 4 7 378 – 422 149. Orosháza 14 6 0 8 360 – 390 1210. Vác 15 5 1 9 364 – 385 1111. Gyöngyös 14 5 1 8 335 – 374 1112. Eger 15 5 1 9 338 – 379 1113. Balmazújváros 16 2 2 12 365 – 449 614. Mezőkövesd 17 1 1 15 430 – 514 3