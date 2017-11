Kínos vereség itthon: MOL-PICK Szeged-Löwen 31-34

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Horacek, Novotny (csehek).Sierra - Sostaric 1, Källman 1, T. Petrus 1, Bánhidi 3, Gorbok 4, Skube 3.Sego (kapus), Balogh 3, Sigurmannsson 4/4, Gaber 1, Blazevic, Bodó 5, Zsitnyikov 5, Buntic, Fekete B.Juan Carlos Pastor.Palicka - Radivojevics 4, Reinkind 3, Schmid 9/1, Baena 4, Rnics 2, Tollbring 6.Appelgren (kapus), G. Guardiola 2, Pekeler 2, Taleski 2, Groetzki, Petersson.Nikolaj Jacobsen.5/4, ill. 2/1.4, ill. 4 perc.NYILATKOZATOK- Gratulálok a Löwennek. Tavalyhoz képest egy lépést előre léptek, mi viszont nem tartunk ott, ahol az előző idényben. Erősségünk a védekezésünk és a lerohanások, ez most nem működött. Tavaly a hét a hat elleni játékukat jól hatástalanítottuk, de ma sok gondot okoztak ezzel, már a félidőben öt találattal vezettek. A második játékrészben több variációt próbáltunk védekezésben, ez kifizetődőbb is volt. A végeredmény nem reális. Végig harcoltunk, megpróbáltunk visszajönni a meccsbe. Támadásban egyénileg akartunk megoldani mindent, ez nem sikerült. Sokat hibáztunk, ezt mindig kihasználta a német együttes. Olyan helyzetben vagyunk most, amit eddig nem szoktunk meg. A tavalyi ötven meccsben mindig benne volt, hogy nyerünk, most viszont ez nincs meg. Hiszek a csapatomban, együtt képesek leszünk előrelépni. Csak előre nézünk, hátra nem. Kedden Komlóra megyünk, szombaton fogadjuk a Nantes-ot, dolgozunk tovább. Bízom benne, hogy elérjük a céljainkat. Lehet ehhez rögösebb út vezet, de folytatjuk a megkezdett munkát. Tudom, hogy rengeteg kritikát kapunk majd most, de ez normális. Együtt dolgozunk tovább a sikerért.- Gratulálok a Löwennek. Nagyon nehéz volt a hét a hat elleni játékukat levédekezni. Próbáltuk nyitottan és zártan is, de egyik sem működött igazán. Igyekszünk megtalálni ennek az ellenszerét, mert Frankfurtban is ezt fogja játszani valószínűleg a Löwen.- Nagyon örülök, hogy nyertünk végre Szegeden. Ez Európa egyik legjobb csarnoka. Nagyon nehéz a MOL-PICK Szeged ellen játszani, mert nagyon taktikusak. Jonas Källman szenzációsan védekezik az 5-1-ben, nagyon elégedett vagyok a mai teljesítményünkkel a kapuban is.- Nem gondoltam, hogy ilyen simán nyerünk. Ezért próbáltuk ki a hét a hat elleni játékot, nagyon örülünk a győzelmünknek.VÉGESchmid fölé. Balogh, 31-34.Petrus harmadszor is megpróbálja üres kapura, ezúttal bedobja, óriási, talán kissé ironikus tapsot kap, 30-34.Balogh halássza le a labdát, Zsitnyikov végig viszi, 29-34.Guardiola-ziccer, Sego! Zsitnyikov az üres kapuba a saját hatosáról, 28-34.Sego nagyot véd, Bodó 11 méterről bombagólt lő, 27-34.Radivojevics bármekkora helyen bemegy, szenzációs, 26-34. Bánhidi mellé.Sego hárít, de büntetőt dobhatnak a vendégek. Sego kiüti. Källman ad szép passzot, 26-33.Taleski, 24-33. Bánhidi, 25-33.Schmid egy lövőcsel után talpról, 24-32. Balogh hatalmas kapufája."Hol a csapatunk?" - skandálja a B közép, miközben Bánhidi hetest harcol ki, amit Sigurmannsson pimaszul értékesít, 24-31.Zsitnyikov lövése a blokkon megpattan, Palicka véd. Reinkind, 23-31.Schmid Sego lábai között, 23-30.Radivojevics marad egyedül a jobbszélen, 23-29.Källman lerohanásból, 23-28. Időt kér a Löwen. A PICK másodedzője, Marko Krivokapics kap sárga lapot.labdát szerzünk, üres a német kapu, Petrus 18 méterről mellé...Balogh szerez labdát, üres a kapu, de felvisszük a labdát inkább. Szabaddobás. Zsitnyikov felugrik, bevágja. Komoly érzelmek törnek elő belőle, 22-28.Bánhidi fordul le a védőről, 21-28.Buntic lőne, de ez megmarad a gondolat szintjén, Taleski viszont gólt szerez, 20-28.Zsitnyikov talpról, 20-27.Baena, 19-26. Bodó fölé, Tollbring, 19-27. Időt kér a Szeged.ellépi Baena, jöhet a Szeged, Bodó be is vágja, 19-25.Guardiola beállóból, 18-15. Bánhidi lövését is kirúgja Palicka.Palicka véd, visszakapjuk a labdát. Zsitnyikov lövése a kapufáról fölé pattan.Zsitnyikov Skube helyén, betörésból gólt szerez az orosz, 18-24. Elszórja a labdát a Löwen.Schmid hatalmas kapufa, visszapattan, egy kis járatás után bevágja a svájci a hosszú alsóba a labdát, 17-24.Radivojevics-gól, Skube kiáll, 17-23. Sostaric a szélről, Palicka véd.Gaber kiharcolja, Sigurmannsson belövi a hétméterest, ezúttal Appelgrennek, 17-22.Buntic kiszorítva lő, Palicka hárít. Rohan a Löwen, Pekeler, 16-21. Megint Buntic, megint Palicka. Tollbring nem kíméli Segót, 16-22.Buntic labdát szerez, Skube nagy gyönyörű passza után Sostaric a szélről, 16-19. Reinkind, 16-20.Sego érkezik a szegedi kapuba, mi kezdjük a játékrészt. Bodó lendületből bevágja a felső sarokba, 15-19.FÉLIDŐSchmid forgolódik, majd lő középről, 14-19. Zsitnyikov gólja már időn túl esett, ötgólos hátránnyal mehetünk szünetre.Balogh lövését Palicka kirúgja.Bodó, 14-17. Schmid talpról, 14-18.Bodó mellé, Radivojevics indul, majd Taleski, 13-17.Rnics, 13-15.Bodó már másodszor állítja meg jól Schmidet védekezésben, de lefújják a sporik. Időt kér a Löwen. Guardiolának rossz Schmidd passza. Sierra indítja Skubét, aki Bodónak passzolna, azonban nagyon rossz. Pastor hívja is Zsitnyikovot, hamarosan pályára kerülhet az orosz irányító.Bodó a hosszú felsőbe ragasztja a labdát, 13-14.Rnics átlövését védi Sierra, Petrus-kapufa üres kapura... Tollbring nagyon jól megy be kis helyről, 12-14.Tollbring merész vállalkozása a szélről, nem is jön be. Baloghnak viszont igen átlövésből, 12-13.Balogh előtt nyílik szét a fal, 11-13.Schmid büntetőből, 10-13. Időt kér Pastor.Schmid parádés passza utána Baena, 9-11. Skube azonnal válaszol, 10-11. Tollbring a hosszú felsőbe, 10-12.Skube harcol ki hétméterest. Sigurmannsson kíméletlen, 9-10.Schmid talpról a balalsóba, 8-10.Reinkindnek magas a passz, Skube gyors gólja, őrjöng mindenki, 8-9.Rnics mellé lő.Radivojevics a jobbszélről, Sierra! Az indítást, Rnics üti el. Sierra újból véd, Skube az üres kapuba lövi a labdát, 7-9.Gorbok blokkolják, hozzáér a tetőhöz a labdát, jöhet a Szeged. Palicka véd átlövést.Schmid bepattintja, 6-8. Pekeler lerohanásból, 6-9.Schmid lőhet tisztán, Sierra kirúgja! Elveszítjük a labdát, de Sierra újabb védése, Gorboké a kipattanó, majd az újabb találatunk is, 6-7.Gorbok nagy gólt lő, kapufáról pattan be, 5-7.Bánhidi nyakon vágja Reinkindet, gólt szerez a norvég, és még ki is állítják a beállónkat... 3-6. Gaber góllal mutatkozik be, 4-6. Tollbring marad üresen a szélen, 4-7.Källman rohan, Radivojevics meglöki, két perc és hetes. Sigurmannsson cunderezik, 3-5.Gorbok nem bír Baenával, 2-5. Gyors támadás, kapufát dobunk.Gorbok tör be agresszívan, 2-4.Källman besárgul, Guardiola beállóból, 1-4.Taleski előbb sárga lapot, majd két percet kap. Hetes, Palicka kirúgja Balogh lövését.Schmid átlövését védi Sierra, a kipattanót Baena bedobja, 1-3.Gorbok, 1-1. Tollbring a szélről a rövidbe, 1-2. Pekeler szerez labdát, jól rendeződik vissza a Szeged.a Löwen kezdte a meccset. Schmid középről bevágja, 0-1.az EHF himnusza után indulhat a mérkőzés.a MOL-PICK-et a klub U11-es játékosai kísérik be a meccs előtt.érkezik a pályára a Löwen, a játékosokat a PICK U12-es csapata kíséri be.a csapatok befutottak az öltözőbe, közben az újszegedi sportcsarnok bejáratához ki lehet tenni a megtelt táblát.a Löwen is legerősebb összeállításában érkezett Szegedre. Csütörtökön még bajnokit játszottak, 32-29-re nyertek a Magdeburg otthonában.a szegedi keretből ismét Zubai és Pedro maradt ki, Fekete Bálint pedig ott lehet a pályán.a csapatok már a pályán melegítenek, a szurkolók pedig folyamatosan érkeznek, ismét sokan választották délutáni elfoglaltságnak a PICK-meccset.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Ötvenöt perc múlva ismét BL-meccsen szurkolhatunk a szegedi kézilabdacsapatnak három és fél hét után ismét.Korábban:A magyar együttes izlandi légiósa, Stefan Sigurmannsson egykori csapattársai ellen játszik.Hosszabb szünet után folytatódik a küzdelem a férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligájában. A MOL-PICK Szeged holnap 17.15-kor a német Rhein-Neckar Löwent fogadja. Stefan Sigurmannsson, a szegedi együttes izlandi válogatott játékosa számára különleges lesz a meccs, egykori klubja ellen játszik.– Négy évet játszottam a Löwen csapatánál, biztos furcsa lesz ellenük szerepelni, de ez egy meccs, és most már a Szeged játékosa vagyok. Persze maradtak barátaim a német együttesnél, beszéltünk már egymással, de a holnapi BL-találkozóról keveset diskuráltunk – árulta el Sigurmannsson.A MOL-PICK Szeged eddig három győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget könyvelt el a Bajnokok Ligájában. Hét pontja van a Pastor-csapatnak, jelenleg a harmadik helyen áll. A Löwen nyolc pontot gyűjtött, második az A csoportban. Ha nyer a Szeged, akkor előzhet.– Láttam a tavalyi két meccset, amit a jelenlegi csapatom játszott a volt együttesem ellen. A PICK-nek jól megy a játék a Löwen ellen. Úgy gondolom, hogy egy kőkemény meccs vár ránk, remek játékosokból áll a német bajnok. Ha magas szinten játszunk, akkor nem lehet kérdés a győzelem megszerzése.A Veszprém elleni vereség óta nem játszott meccset a MOL-PICK. Jó pár nap eltelt azóta, ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy mindenki túltette-e már magát a fiaskón.– Nagyon remélem, hogy mindenki elfelejtette már azt a nagyon rossz meccset, helyre is rakott bennünket. Biztos vagyok benne, hogy már vasárnap megmutatjuk a szurkolóknak, a klubnak, hogy nem felejtettünk el kézilabdázni. A szurkolóink mindig segítenek bennünket. Megérdemlik, hogy jó meccset láthassanak, és győzelemmel ajándékozzuk meg őket. Ők mindig mellettünk állnak, a meccs elejétől a végéig, ez pedig egy sportolónak nagyon fontos.Ismét kitörhet Izland legnagyobb vulkánja, a 2015 februárja óta nyugalmi állapotban lévő Bardarbunga. Sigurmannsson rokonai természetesen otthon élnek.– Ehhez már hozzászoktak a honfitársaim, csak remélni tudom, hogy nem történik az, mint az előző kitöréskor, mert akkor a nagy füst komoly problémát okozott a légi közlekedésben. Ez a kis sziget nagy bonyodalmat tud okozni, remélem, hogy most nem lesz semmi gond – zárta a beszélgetést az izlandi balszélső.