Kinyílt a gólzsák a Szeged 2011-nél

Szeged-Grosics Akadémia–Taksony 4–0 (2–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 5. forduló. Gyula, 250 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Ambrus, Rideg).

Szeged-Grosics Akadémia: Aleszics – Achim S., Farkas M., Tóth G., Zabari (Molnár J. –, 79.) – Oláh G., Moga, Coroian (Povázsai –, 74.) – Cigan, Germán, Máté (Balogh G., 78.). Edző: Popovits Pál.

Taksony: Ivancsics A. – Kozári (Bábik, 59.), Hesz O., Patály, Sárossy – Pfister (Szmola, 83.), Farkas Á., Wágner, Szilágyi M. – Namuquita, Torkos (Szemán, 70.). Edző: Szabados György.

Gólszerzők: Máté (3., 29.), Germán (72.), Oláh G. (92.).

Sárga lap: Coroian (64.), Tóth G. (80.), Germán (84.), ill. Wágner (47.), Győri (47.), Farkas Á. (53.).



A Taksony ellen már a harmadik percben vezetett a hazai csapat, a 29. percben pedig már két gólnál jártak és a támadó Máté János is. Mindkét alkalommal szép akció végén talált be a kapuba, de már az első negyedórában több góllal vezethetett volna a Szeged-GA.



A szünet után Torkos ziccert rontott, majd a meccs második részében megjöttek a további gólok: előbb Germán tamás, majd Oláh Gergő talált be a vendégkapuba, így téve fölényessé a hazai győzelmet.



Popovits Pál: – Az egész mérkőzésen, de főleg az első félidő teljes egészében a hozzáállással maximálisan elégedett voltam. Figyelni kellett, hogy a kétgólos előny birtokában ne menjünk bele egy lazább játékba, és a szünet utáni első húsz percet leszámítva ezt be is tartották a fiúk.