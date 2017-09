Király Bence, az Ásotthalom játékosa a forduló gólvadásza

Remek formában szerepel a labdarúgó megyei I. osztályban az Ásotthalom. Bár a bajnokságot egy algyői vereséggel kezdték, azóta legyőzték a HFC II.-t, a Tiszaszigetet és a Deszket. Utóbbi összecsapás úgy hozott 4–3-as sikert idegenben, hogy a 20 éves Király Bence duplázott: a második találatával állította be a végeredményt a 70. percben.– Mindkét gólomat jobb lábbal szereztem: előbb egy indítás után lőttem a hálóba, majd egy jobb oldali beadást követően, külsővel tekertem a kapu oldalába. Kicsit csalóka az eredmény, mert sokkal jobban játszottunk, ám megzavart minket a szünet előtt és után kapott két gól, ezért lehetett ennyire szoros a végeredmény – fogalmazott.Király tavaly főleg a klub megyehármas együttesében lőtte a gólokat, a megyeegyben csupán egyszer talált be. Idén ezt már megduplázta, ráadásul a kupában is eredményes volt kétszer, ahol holnap a HFC-t fogadják a legjobb 64 közé jutásért.– Tavaly decemberben összeszedtem egy combizomszakadást, arra ráment a tavaszom nagy része. Most már jó állapotban vagyok, és mivel a keretünk is átalakult, egyre többet játszom – fogalmazott a támadó középpályás. – A HFC? A kupameccsen nem mi leszünk az esélyesek, de ha egy extra napot fogunk ki, eltüntethetjük az egyosztálynyi különbséget. Ezzel együtt úgy gondolom, a bajnokság fontosabb számunkra – tette hozzá.