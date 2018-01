Kirobbanó formában fejezte be az őszt az Algyő: nem kaptak ki idegenben

Az utolsó fordulóban szabadnaposként már csak külső szemlélője volt a történéseknek az Algyő SK. Az eredmények alakulásának köszönhetően viszont a dobogón tölti a téli szünetet az algyői együttes. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a pihenő előtti négy mérkőzését egyaránt megnyerte az együttes, ezeken pedig csupán egyetlen gólt kapott, azt is a Deszkkel szemben vívott találkozón, 3–0-nál a 89. percben. Huszonkilenc pontjával az Algyő egy győzelmen belülre áll a Csongrád, Ásotthalom kettős mögött, ezt pedig rögtön el is tüntetheti, ha a nyitófordulóban elhozza a három pontot a homokhátiaktól. Mindezzel együtt is figyelemre méltó, hogy otthonától távol veretlen maradtak az algyőiek – egyúttal viszont bosszantó lehet, hogy hazai pályán papíron nyerhető meccseken veszítettek pontokat.



– Megfelelő volt az őszünk. Volt pár olyan mérkőzésünk, amelyet meg kellett volna nyernünk, de a teljes képet kell nézni, mert akadt olyan találkozó is, ahol nem voltunk esélyesek, mégis három pontot szereztünk, például Tiszaszigeten – fogalmazott lapunknak Takács Zoltán, az Algyő SK vezetőedzője. – Támadóként Vékes Martin kiállításai miatt hagyott ki meccseket, majd mikor visszatért, súlyosan megsérült, meg kellett operálni. Ezen a poszton Táncos Bence most érkezett az ifjúsági csapatból, a felnőtt futball viszont más kategória, illetve a rutinos Lovas Tamásra számíthattam még. Természetesen pozitív az idegenbeli veretlenségünk, viszont hazai pályán volt pár negatív élményünk. Sok meccset játszottunk az ősszel, hiszen hosszú idő után eljutottunk a magyar kupa országos főtáblájára is. Ennek meg is ittuk a levét, hiszen szűk kerettel dolgozva sok meccset kellett lejátszanunk abban az időszakban, de ezzel együtt is pozitívnak tekintem az eredményünket.

A Csongráddal holtversenyben a legkevesebb alkalommal, csupán tizenkétszer vették be az Algyő kapuját, a tizennégy meccsből pedig hat alkalommal nullára hozta a meccset az Algyő.



– A Bordány ellen voltunk a legfáradtabbak. A védekezésünk elfogadható volt, de erre mindig is nagy hangsúlyt fektettem. Elsősorban a helyzetkihasználásunk hagyott kívánnivalót maga után, főképp a Zsombó és a Kiskundorozsma elleni meccseken, utóbbi esetében az ellenfelünk kétszer jött át a térfélen, és két gólt szerzett, míg mi mindent kihagytunk – tette hozzá Takács Zoltán.



Az Algyő január 15-én kezdi meg a felkészülést a február 24-én rajtoló tavaszi szezonra, amelyre négy, egyaránt hazai pályán vívott edzőmeccsel készülnek. A keretben nem várható nagyobb mozgás.