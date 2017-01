Kispályás foci: egymillió forint összdíjazású torna Kisteleken

Csongrád megye legnagyobb kispályás labdarúgótornáját évek óta Kisteleken tartják. A kilenc héten át tartó nyílt kategóriában már a XV. szezont húzzák, de a 2011–12-es idény óta már a 35 év felettieknek és a profiknak is teret adnak a szervezők.



Minden kategóriát figyelembe véve, 2017-ben hetvenkét együttes nevezett a küzdelmekre, de február elején ez még tovább növekszik az I. Senior Pro Liga résztvevőivel.



Az A csoport mérkőzéseivel már ma késő délután megkezdődő V. Pro Ligán tizenhat gárda méreti meg erejét Kisteleken.



A listán olyan kiváló csapatok szerepelnek, mint a többszörös kisteleki profiliga-győztes Buga Team, vagy az ország legnívósabb tornájának számító debreceni Real Team Kupa 2013-as győztese, a Mates Team, amelynek tagjai adják az 5+1-es magyar válogatott gerincét.



Ott lesz a csoportkörben biztosan a 2016-os Kék Mókus-kupa –35-ös győztese, a Zengő Alföld is. Rajtuk kívül több nevező van Szegedről, Kistelekről és Budapestről, de lesz mártélyi, szolnoki, túrkevei, nagykőrösi, békéscsabai és debreceni együttes is a rangos tornákról ismert Koroknai Autósiskola személyében.

Jó csapatok mellett nem lesz hiány kiváló játékosokból sem. Az előzetes információk alapján az NB I-et a honvédos Zsótér Donát és a Vasas-csatár Ádám Martin képviseli majd. Pályára lép a 2016-os év legjobb strandlabdarúgója, Szentes-Bíró Tamás és a többszörös magyar válogatott labdarúgó, Bárányos Zsolt, míg csapatvezetőként Urbán Flórián is tiszteletét teszi a hétvégén.



Az V. Pro Liga programja, péntek: A csoport 17–21 óráig (Zengő Alföld, Mates Team, Rest of the World, Békéscsabai RISE). Szombat: B csoport 9–13 óráig (GLB, PFF, Szigetszentmiklósi Artifex, Kuglóf), C csoport 13–17 óráig (Mártélyi Szeszfőzde, Nagykőrös, Vén-Fecskék-Laczkó Bt., Buga Team), D csoport 17–21 óráig (Kalács FC, Koroknai Autósiskola, Kistelek, S+S). Vasárnap: 10 órától helyosztók, döntő 17 órakor.