Kiss három érmet nyert a szegedi teke ob-n

A viadalon az egykori szegedi, a Répcelak jelenlegi játékosa, Kakuk Levente triplázott, hiszen mindhárom számban megszerezte az aranyérmet.



Az öt Csongrád megyei versenyző közül legjobban a hatszoros világbajnok Kiss Norbert (képünkön) szerepelt: egyéniben és sprintben harmadik, összetettben második lett.



– Kakuk Levente ismeri a pályát, szereti is, hiszen eredményes. Így ő is bekerült a triplázók közé, hiszen Karsai László és én is teljesítettem már ezt az egyedi sikert. A világbajnokság után kemény két nap volt, akadt, aki meg is érezte – mondta Kiss Norbert.



A tekézők idei szezonja ezzel befejeződött, az Alabárdos-Szegedi TE július közepén kezdi meg a felkészülést.



Eredmények

Férfi egyéni, összetett és sprint országos bajnokság, Szeged, újszegedi teke- és bowlingcentrum. Egyéni: 1. Kakuk Levente (Répcelak) 681, 2. Zapletán Zsombor (Répcelak) 665, 3. Kiss Norbert (Alabárdos-Szegedi TE) 664, ...11. Márton János (Alabárdos-Szegedi TE) 592, ...15. Karsai László (Alabárdos-Szegedi TE) 586, ...24. Rácz Róbert (Szegvár) 569, ...29. Veres Zsolt (Alabárdos-Szegedi TE) 553 fával. Sprint: 1. Kakuk L., 2. Danóczy Richárd (FTC), 3. Kiss N. és Járfás Szilárd (Zalaegerszeg), 5–8. Márton J., ...17–32. Veres Zs., Karsai L. és Rácz R. Összetett: 1. Kakuk L. 908, 2. Kiss N. 880, 3. Zapletán Zs. 874, ...10. Márton J. 797, ...15. Karsai L. 779, ...29. Rácz R. 722, ...31. Veres Zs. 716 fával.