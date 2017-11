Kiss Norberték rangadókra készülnek

– Megszokták már az új játékosok az Alabárdos-Szegedi TE speciális, egyedi bemelegítő vagy edzéskiegészítő játékát?– Minden csütörtökön kötelező a közös edzés, így összeültünk a mozgás után, és pókereztünk. Innen indult az ötlet: mi lenne, ha a játék mintájára öt dobásból sort, drillt, netán pókert vagy egy, netán két párt hoznánk össze? Addig játszottuk, amíg el nem fáradtunk, vagy esetleg bemelegítés gyanánt ezzel kezdtünk. Egy pályán, egyenlő feltételekkel csináljuk, aki veszít, kérhet visszavágót. Ezt a játékot már az újak, így Jovan Csalics, Ernyesi Norbert és Ács Tamás is megismerték. Rövid a széria, két-három dobás után lehet kalkulálni, mit tudok kihozni belőle.

– Túl van a csapat az Európa-kupán és egy hazai rangadón a kötelező győzelmek mellett. Milyen az összkép?– Még mindig nem álltunk össze. Az Európa-kupán amikor kellett, mindig hozta valaki a meccsét. Szinte ez ismétlődött meg a Répcelak elleni bajnokin is: nem ment nekem például a játék, de más hozta a csapatpontot, így megnyertük a nemzetközi bronzmeccset és a bajnokit is – előbbit 6:2-re, utóbbit 5:3-ra.– Szünet volt az egyéni megyei bajnokság miatt, jól jött a meccs nélküli hétvége?– Igen. Volt egy elég hosszú szakasz augusztustól, a felkészülési tornáktól kezdve a bajnoki rajton és az Európa-kupán keresztül a Répcelak elleni rangadóig. Ez vár ránk most egészen december közepéig a Bajnokok Ligája-meccsekkel a horvát Split ellen, illetve a szuperligában a kötelezőnek vélt sikerek mellett a Győr és a Zalaegerszeg elleni rangadókkal