Kitették a falra a győzelmet - Nem száll el, de erőt merít a sikerből a szegedi pólócsapat

Csányi László vezetőedző (fehér ingben) elégedett volt a szegedi csapat teljesítményével.

Fotó: Karnok Csaba

Blank Ádám erőssége a szegedi együttesnek. Fotó: Karnok Csaba

OB I-es férfi vízilabdacsapat ellen – az OB I/B-ben már három győzelme van az idei szezonban – 2017. május 9-én idegenben nyert utoljára a szegedi együttes. Akkor a 7. helyért zajló párharc második meccsén – az elsőn Szegeden, április 29-én 11–7-re diadalmaskodott – a Vasas ellen idegenben 10–9-re győzött, így kettős győzelemmel lett hetedik a bajnokságban.A tavalyi szezon győzelem nélkül zárult, így komoly alakulat ellen most szombaton, az újszegedi sportuszodában sikerült nyerni. A SZFVCS 7–6-ra verte azt a Tatabányát, amely az első osztályú bajnokságban többek között legyőzte a Debrecent.– A meccs után közvetlenül azt mondtam a fiúknak – kezdte a hétvége értékelését Csányi László vezetőedző –, hogy ezt a győzelmet kitehetjük a falra, mert erre büszkének kell lennünk. De ne értékeljük túl, maradjunk alázatosak, továbbra is szem előtt kell tartanunk a célunkat: a biztos feljutást az OB I-be. Ezért dolgoznunk kell tovább, a Tatabánya elleni sikerre viszont építhetünk.Mindenkinek jól jött ez a szegedi pólós hétvége. A játékosok kiváló csapatok ellen játszhattak, a nézők remek ellenfeleket láthattak, visszatért a vízilabdaélet a sátor alá.– Mi pedig jelezni szeretnénk az OB I/B-s ellenfeleknek, hogy velünk komolyan számolni kell. Nagyon jó ötlet volt, hogy itthon játszhassunk, lássanak a szurkolóink, érezzék a játékvezetők is, hogy itt, nálunk komolyak a célok. Megmutattuk magunkat ebben az idényben is.A Miskolc 18–9-re nyert a Szeged ellen, a Tatabányát 7–6-ra győzte le a Tisza-parti együttes, majd a bajnok Fradi 14–5-re diadalmaskodott. A csoportban a harmadik helyen végzett a Szeged.– Sok pozitív dolgot láttam. A védekezésünk mindhárom meccsen jó volt, a Tatabánya ellen pedig különösen. Szeretném kiemelni Molnár Dávid kapus teljesítményét, aki kiválóan védett. Olyan stabilitást adott a társaknak, ami mindenképpen sokat jelentett a védelemnek. Persze akadtak hibák, minden nem volt tökéletes, hiszen láthattuk, hogy milyen egy komoly tempó egy élcsapat ellen. A Fradi megegyezik a világválogatottal, olyan, mintha a Juventus labdarúgócsapata Cristiano Ronaldóval játszott volna Szegeden. Van hová fejlődnünk, ehhez sokat kell edzenünk, de az mk-selejtezőből lehet erőt meríteni a folytatáshoz.