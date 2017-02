Kiütés Dunaújvárosban: serdülő és ifjúsági játékosokkal állt fel a Hungerit-Szentes

Dunaújváros–Hungerit-Szentesi VK 19–8 (6–1, 4–4, 6–1, 3–2)

Női vízilabda OB I, alapszakasz, 10. forduló. Dunaújváros, 200 néző. Vezette: Marjay, Juhász.

Dunaújváros: Kiss (6 védés) – SZILÁGYI 5, MENCZINGER K. 5., Garda 1, Ziegler, Somhegyi, Mchunu 1. Csere: GURISATTI G. 4, Horváth 2, Huszti, Brezovszki, Lara, Vályi 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki (6 védés) – Hevesi, FARKAS 2, Tóth, Urvári 1, Kövér-Kis 2, Pantovics. Csere: Szabó, Sebők, Mihály 2, Rybanska 1. Vezetőedző: Tóth Gyula.

Gól – emberelőnyből: 9/3, ill. 9/2.

Kipontozódott: Ziegler.

Kiállítva, végleg cserével: Szilágyi.



A hazaiak voltak a találkozó esélyesei, és a női vízilabda OB I újvárosi meccse így is kezdődött: az első negyedben, pillanatok alatt 5–0-ra elhúztak a házigazdák a Hungerit-Szentestől. Az ötgólos különbség sokáig megmaradt a két gárda között, 6–1, 7–2, majd 8–3 állt az eredményjelzőn. A pontok sorsa tulajdonképpen már ekkor eldőlt. 9–5-re még közelített a Hungerit, de ezt követően hét gólt kaptak válasz nélkül ifj. Tóth Gyula edző tanítványai, 16–5. A lefújáskor is maradt a 11 gólos távolság, a 19–8-as végeredményt Gurisatti Gréta állította be. A szentesiek védelmében meg kell említeni, hogy a tapasztalt, nemzetközi porondon is edződő újvárosiakkal szemben csak két felnőttkorú játékost, Hevesi Anitát (képünkön) és Kövér-Kis Rékát tudták felvonultatni, a többiek tinédzserek, serdülők és ifjúságiak voltak.



Dr. Tóth Gyula, a női szakág vezetője: – Ez a realitás, ennyi a különbség jelenleg a két csapat között. A profi, rutinos felnőttek ellen a nyolc lőtt gólt is dicséretesnek tartom.