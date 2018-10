Kiütéses győzelmek: felénél tart a Szeged Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság

A Szkíta-Sport-ligában az AS Kóma 11–0-re kiütötte a Suncity all starst, így előbbi feljött a dobogóra, utóbbi pedig onnan visszacsúszott az ötödik pozícióba. A Saller ligában a tabella első és második helyezettje mérkőzött meg, amelyen háromszor fordították meg az állást a csapatok, a vége pedig egy igazságos döntetlen lett. Így a Focé és a Gumisziget 13-13 ponttal közösen vezeti a csoportot. A KÉSZ-ligában a két korábbi 100 százalékos csapatból már csak a ReLazio hibátlan, mivel az Eagles 3–1-es vereséget szenvedett a Rettenthetetlenek ellen. További részletek elérhetők a szegedkispalyas.hu oldalon és az MLSZ adatbankjában.



Eredmények, 6. forduló, Szkíta-Sport- liga: Focé II–Pizzamonster 2–2, Fődigiliszták FC–Pindúrpandúrok 8–3, AS Kóma–Suncity all stars 11–0, Kapufa FC– Etil Alakulat 4–1, Nabukodonozor–SZOTE Football Team 1–8, Salaplast Ultrasparc–Old Boys 6–1. Saller-liga: Újváros-Babszem.hu–Goool Parádé 3–8, Focé–Gumisziget 4–4, Lelkes Amatőrök– Econyomik 3–2, HQ Team–Jate Klub 9–4. KÉSZ-liga: BP Suncity Oilers– 6asf-Mindjó 3–6, Jólövésbedobás FC– Újváros II 2–6, Rettenthetetlenek–Eagles SC 3–1, ReLazio–Játék csatárok nélkül 12–2, Hardcore–Deka FC 2–5, AIMGY–Szikk FC 1–2.