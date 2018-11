Kiütéssel nyert a Kosársuli, élre állt a ContiTech FKSE-Algyő

Kiütés



Vásárhelyi Kosársuli (2.)–Újpest (10.) 99–64 (18–16, 21–16, 29–17, 32–15)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 7. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Radnóti, Vadász, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: Kelemen 17/6, Kovács 7/3, MOLNÁR 23/6, Bálint 12, VAS 27/12. Csere: Béres 5, Börcsök, PAVLOVICS 8, Domján, Czégel. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Tartottam az Újpesttől, mert a tabellán elfoglalt helyük és a mai védekezésük nagyon csalóka. A sérültjeink miatt más szerkezetben és szűk rotációval játszottunk. Komolyan vettük a mérkőzést, jár a gratuláció a csapatnak!



Hatodik győzelem



Kanizsai Vadmacskák SE (9.)–Szeged KE (3.) 56–68 (14–17, 13–24, 13–14, 16–13)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 6. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Arató, Fekete.

Szeged KE: NAGY L. 12/6, KŐHÁZI 9/3, HORVÁTH ZS. 11, KECSKÉS 21/3, ZSÍROS 6. Csere: Boros 4, Peckham 3, Ódry, Kendl, Kovács Zs. 2, Finsztál. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Gratulálok a lányoknak! Gyengén indítottunk a mérkőzés elején, amit a hosszú útnak tudok be, de hamar belerázódtunk, és kellő koncentráció mellett hoztuk a mérkőzést. Örülök, hogy ha kevés időre is, de mindenki pályára tudott lépni.



Élre álltak



ContiTech FKSE-Algyő (1.)–Nyíregyháza (10.) 25–22 (16–11)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 7. forduló. Algyő, 130 néző. Vezette: Horváth, Simó.

ContiTech FKSE-Algyő: NAGY – BALDA 6, Németh 3/1, DOLEZSÁL 1, Tóth, John 3, TEMESVÁRI 5. Csere: Kiss O. (kapus), Magyar, Gazsó 2, Valaczkai 2, Sándor 2, Szabó 1, Árpási, Maróti. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Gratulálok a győzelemhez a csapatomnak, köszönjük a klub utánpótláscsapatainak a szurkolást. A második félidőben körülményesen támadtunk, rosszul reagáltunk a Nyíregyháza védekezésváltására. A végén egy-egy egyéni felelősségvállalással, illetve Nagy Martin egész meccses teljesítményével megszereztük a két pontot.



Visszajöttek



PC-Trade Szeged KKSE (9.)–Szentendre (11.) 31–31 (14–13)

Női kézilabda NB I/B Keleti csoport, 7. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

PC-Trade Szeged KKSE: Horváth D. – Miklós 8, Szécsi, Gindeli 2, Bató 7/3, Spéth 3, Takács 1. Csere: Szabó 3, Szécsi 3, Zsikó 4, Csoknyai, Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Megnehezítettük a saját dolgunkat, mert 45 percig lélektelenül játszottunk. Az utolsó 15 percben küzdöttünk a két pontért, de ez most csak arra volt elegendő, hogy az egyiket szerezzük meg.



Fegyelmezetlenek



Kecskeméti NKSE (6.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.) 36–24 (19–13)

Női kézilabda NB I/B Keleti csoport, 7. forduló. Kecskemét, 300 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kőhalmi–Lovostyék 1, Zsilák 2, Draxler D., Mikó 3, Velky 3, SZEPESI 11/2. Csere: Hernádi (kapus) Vér, Gercsó 1, Aracsi 2, Bacsa, Bagi, Kozma, Rózsa. Edző: Avar György.

Avar György: – Hitehagyottan, fegyelmezetlenül játszottunk, és nem találtuk a játék ritmusát. Kapuban is borzalmasan bizonytalanok vagyunk.



Mindenki hozzátett



Pick Szeged U23 (1.)–Köröstarcsa (3.) 27–16 (16–11)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth V.

PICK Szeged U23: Marczika – Nagy B. 2, Csányi 3, Szabó B. 1, Csíki R. 4, Szilágyi 2, Lőrincz 3. Csere: L. Krivokapics (kapus), Józsa 2, Bagi 2, Kosik, Csiki Cs., Bajusz B. 5/3, Kurai 1, Tőkés 2, Oltványi.

Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Támadásban akadozva kezdtük a mérkőzést, a védekezésünk és a kapusunk az elejétől kezdve jól működött, így nem tudott ellépni az ellenfél. Miután helyreálltak a támadásaink, végig kézben tartottuk a találkozót. Gratulálok a srácoknak a sikerhez, örülök annak, hogy mindenki hozzátett a győzelemhez.



Elfáradtak



Kunszentmárton (5.)–Tigrisek Csongrádi KSE (7.) 36–23 (16–11)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Kunszentmárton, 145 néző. Vezette: Csörgő, Vitális.

Tigrisek Csongrádi KSE: Bíró, Kovács (kapusok), Perbíró 2, Kovács 3, Tóth 1, Losonc 7, Huszák, 4, Pásztor 1, Héjja 1, Zvolenszki 4. Edző: Pásztor István.

Pásztor István: – A nagy iramnak köszönhetően elfáradtunk. A második félidőben több sérülés is közbejött, pontatlanok voltunk, sok könnyű gólt kaptunk. Ebből is tanulunk.



Elbírták a hiányzókat



Újkígyós (12.)–ContiTech Makói KC (8.) 20–27 (6–16)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Újkígyós, 110 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

ContiTech Makói KC: Balán – Czirják 2, Novák 4, Berta 1, Endrei 8, Zsiga 3, Leszkován 3. Csere: Szabó, Dani (kapusok), Hegyi, Vass 5, Szécsi, Papp. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – A hat hiányzónk miatt nehéz mérkőzésre számítottam, de szerencsére ezt a játékosaim nem így gondolták. Nagyon jó első félidőt produkáltunk, amivel egy újabb riválist győztünk le idegenben, ez sokat érhet még a végelszámolásnál.



Legszebb arc



Hódmezővásárhelyi LCK (2.)–Csorvás (3.) 31–17 (16–8)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 180 néző.

Vezette: Herceg, Piller.

Hódmezővásárhelyi LKC: Ádász – Török 2, Nagy 7, Lukács 4, Szabó 3, Bálint 2, Székesi 1, Csere: Áncsán (kapus), Horváth 4, Blaskovics 3, Kandó 1, Balogh 2, Klemm 2, Kovács, Becsei. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Az első 15 percben eldőlt a meccs. Jól védekeztünk, és könnyű gólokat szereztünk. A csapat a legszebb arcát mutatta. Bravó, lányok!



Pont nélkül



Makói KC (12.)–Békéscsaba U21 (5.) 14–29 (7–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Makó, Erdei János sportcsarnok, 70 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.

Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Antal 1, Bozsó, Balázs, Dénes Dominika, Dénes Dorka 4/1, Hadobás, Kiefer 1/1, Nagy 1, Paska 5/1, Szél 1, Szűcs 1. Edző: Szabó Attila.



Helytálltak



Gyula (1.)–PC-Trade Szeged KKSE U22 (10.) 38–27 (18–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Gyula, 140 néző. Vezette: Cano, Oláh.

PC-Trade Szeged KKSE U22: Gyovai, Csanádi (kapusok), Kovács 8/1, Baranyi 1, Farkasinszki 1, Lantos 3, Tóth, Szöllősi, Molnár 1, Csécsei 4, Zsemberi 5, Bali, Pördi, Csáki 1, Lukács 1, Fejes 2. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – Helytálltunk a listavezető otthonában. Az első félidőben magas színvonalon kézilabdáztunk. A szünet után azonban kijött a fizikális különbség és a rutin. Elfáradtunk, és bedaráltak minket. Gratulálok a lányoknak, ha ezt a színvonalat az ifi bajnokságra is át tudjuk menteni, akkor nem lesz problémánk.



Érthetetlen



Mezőtúr (4.)–Kézilabda Szeged SE (8.) 38–32 (22–12)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Mezőtúr, 150 néző. Vezette: Dulai, Pisák.

Kézilabda Szeged SE: Fodor, Jakab, Kürt (kapusok), Nagy, Sebestyén 8/4, Karácsonyi 1, Szűcs 7, Lipták 3, Csányi 1, Kovács 1, Király 1, Csáki 5/2, Fehér 2, Besenyei 3. Edző: Veres Márton.

Veres Márton: – Érthetetlenül állok a történtek előtt. Enyém a felelősség, de nem tudok bemenni a pályára mérkőzés közben. Olyan gyermeki hibákat vétünk, amik nem férnek bele a serdülőbajnokságban sem. Néhány játékosnak le kell szállnia a magas lóról, és elkezdeni letenni valamit az asztalra. Gratulálok a Mezőtúrnak!



Ezt kellene folytatniuk



Nagykanizsa (1.)–HVSC (9.) 11–7 (3–2, 1–1, 4–2, 3–2)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 6. forduló. Nagykanizsa, 60 néző. Vezette: Nóvé, Kollár.

HVSC: MOLNÁR – Kürtösi, Rácz-Fodor, SZABÓ Z. 2, RÁCZ 2, Benkő, VÍGH 2. Csere: Szőke (kapus), Kertész, Pölös, Kősasvári, Tóth 1, Oláh, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – A csoport talán legerősebb ellenfelével játszottunk. Annak ellenére, hogy három alapemberem is hiányzott, csak a legvégén nőtt a különbség. Ha így játszottunk volna a korábbi meccseinken, jóval több pontunk lenne.



Negyedik siker



Szegedi Férfi Vízilabdacsapat (2).–Vasas II. (4.) 11–6 (3–2, 4–0, 1–1, 3–3).

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 100 néző. Vezette: Fábry, Kuncz.

Szegedi FVCS: Molnár – Zsigri, Lihotzky, Palotás 3, Boros 4, Somlai, Blank 2. Csere: Szedmák 1, Berki, Bicskei, Török, Vidovics, Farkas 1. Edző: Csányi László.



Erőt meríthetnek



Jászberény (3.)–Szegedi RSE (8.) 3–0 (25–19), (27–25), (25–20).

Női röplabda NB II, Keleti csoport, 7. forduló. Jászberény, 30 néző. Vezette: Csizmarik, Bodrogi.

Szegedi RSE: Andó, Németh, Cseh, Nagy, Hűse, Kovács-Fiskus, Köteles, Dr. Szalenko-Tőkés, Nagy, Kertai, Molnár, Farkas, Sipka, Fürdök. Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert bebizonyították, hogy képesek a végsőkig küzdeni. Ez nagyon jó érzés, ebből sok erőt és motivációt meríthetünk az előttünk álló feladatok megoldásához. Nekem is tanulnom kell a mai mérkőzésből.



Papírforma



Szegedi RSE (3.)–Szentendre (8.) 3–0 (25–13), (25–14), (25–6)

Férfi röplabda NB II, Közép csoport, 7. forduló. Szeged, József Attila Általános Iskola, 100 néző. Vezette: Csikós, Dunszt.

Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Bitó, Péter, Inhoff, Sarnyai, Kiss, Demcsák, Nagy, Csányi, Tátrai (libero), Borsi (libero). Edző: Strezeneczki Gyula.