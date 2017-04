Kiütötte a Naturtex a Pécs csapatát

NB I A csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, középház, 3. forduló, újszegedi sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Benczúr, Pozsonyi, Fodor.Nem vett vissza a tempóból a hazai csapat, és ez jó hatással volt a szegedi szurkolókra is, akik űzték, hajtották a fiúkat.Vágvölgyi váltotta Bolticsot, egyből egy triplával hálálta meg a bizalmat. A 34. percben már 87-52 volt a Szedeáknak. A hajrában jött Bonifert Bendegúz, Varga Ákos és Kovács József, így az utolsó 2 percben magyar fiatalok zárták a meccset, amelyet 99-73-ra megnyert.Egy pécsi duplára, Lilov egy hármassal válaszolt, így újból tapsolt minden szegedi szurkoló. A 25. percben 30-on belülre tornázta fel magát a Pécs, 69-42, de még így is tetemes volt a hazai előny. A végén többször hibázott a Szedeák, így "csak" 79-51-re vezetett.Révész Ádám kosaraival folytatódott a második negyed. A 12. percben már dupla annyi pontot dobott a Szeged, mint a Pécs (36-18). Jött ismét zsinórban 8 hazai pont - micsoda akciók után -, így 44-18 állt az eredményjelzőn. Bán Tibor beállt, gyorsan be is vágott egy hármast, robogott a Naturtex.Boltics kosarával kezdődött a meccs. Ami rendesen felpörgette a Szedeákot, a 3. percben 11-3-as hazai vezetésnél időt is kért Csirke Ferenc vezetőedző. Lilov beszórta második tripláját, így tovább nőtt a különbség: 16-5. Hihetetlen tempóban játszott a Szedeák, a 6. percben 24-5 állt az eredményjelzőn. Ez több mint parádés játék! A hajrában tartotta előnyét a hazai csapat, így az első negyed után 31-14-re vezet.

A szerdán hazai pályán a Kecskemét ellen vereséget szenvedett (69–71) szegediek lemaradása egy meccsel többet játszva már most két győzelem a hatodik és hetedik helyen álló Pécs, Kaposvár duóhoz képest, így őket utolérni szinte csak hibátlan teljesítménnyel lehet. A realitás az, hogy Nikola Lazics csapata a nyolcadik helyezés megőrzéséért játszhat a folytatásban.Ebben a versenyfutásban pedig még náluk az előny, hiszen a Szedeáknak tizennégy győzelme van a szezonban, a Sopron, Kecskemét „üldözőbolynak" tizenhárom.Ha a hátralévő hat meccsből a hazaiakat (sorrendben Pécs, Sopron, Kaposvár) megnyeri a csapat, az már elég lehet a rájátszást jelentő helyezés megtartásához, ha pedig egy idegenbeli bravúr is összejönne mellé valahol (sorrendben Kaposvár, Kecskemét, Pécs), jöhetne a playoff.Ez a jelenleg még elméleti forgatókönyv holnap 19 órakor kezdődhet el, amikor a Pécs érkezik az újszegedi sportcsarnokba. Bár Csirke Ferenc együttese jó játékosokból áll, szegedi szempontból csak a győzelem fogadható el.6. Pécs 27 16 11 2159 – 2125 0.7967. Kaposvár 27 16 11 2143 – 2159 0.7968. Szedeák 28 14 14 2218 – 2178 0.7509. Sopron 28 13 15 2169 – 2113 0.73210. Kecskemét 28 13 15 2092 – 2166 0.732