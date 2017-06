Kiváló hónapjai voltak a Makó Budo Klubnak

Az elmúlt három évben nem volt példa hasonló parádés szereplésre.

A sikert összesen 21 érem jelzi, amelyeket az egyesület különböző szakosztályainak versenyzői szereztek hazai, illetve nemzetközi versenyen. Van, akinek az eredményes szereplés egyben részvételi lehetőséget is jelent komoly európai, illetve világversenyen.

A versenyzők közül talán Majoros Róbertet lehet elsőként kiemelni, aki az erőemelő szakosztály vezetője, és a különböző kategóriákat összegezve hat magyar bajnoki címet szerzett a közelmúltban, ami Eb-kvalifikációt jelent számára. A tekvandószakosztály versenyzői nyolc érmet hoztak haza a Nemzetek Tornájáról (egy arany, két ezüst, öt bronz), közülük az ezüstérmes Horváth Ákos teljesítményét emelték ki. A kick-boxos versenyzők is brillíroztak a budapesti világkupán, az első és második helyezés után a magyar bajnokságot is megnyerték, így Nagy Ramóna és Kovács Laura Fanni a korcsoportos Európa-bajnokságon is részt vehet.