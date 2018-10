Kiválóan védekeztek a Hungerit-Szentesi VK játékosai

További eredmények: BVSC–UVSE 7–6, Eger–Dunaújváros 9–16.

Női vízilabda OB I, 4. forduló. Tatabánya, 150 néző.Kovács, Hangay.Zirighné Sós – Zantleitner N., Jenei, Pintér P. 1, Bicskei 1, Tátrai, Keresztes.Pápai (kapus), Dobos, Vaszari 1, Balogh, Petik 1, Sedlakova, Pintér B.Bicskei Péter.Lekrinszki – Perez 1, Kudella 1, Kádár 2, Dias, Mandics 2, Kövér-Kis 1.Füsti (kapus), Szabó K. 1, Dömsödi 1, Mihály 1, Korom, Fodor, Dávid.Vidumanszky László.8/1, ill. 8/2.2/1, ill. –.Főként akciógólokat szereztek Vidumanszky László tanítványai, azonban az első félidőhöz hozzátartozik, hogy több gólhelyzetet elrontottak. A harmadik negyed 1–6-tal ért véget, így az utolsó negyed előtt már eldőlt a legfontosabb kérdés, a győztes kiléte.A szentesieknél a biztos előny tudatában több fiatal is szerepet kapott, ami a jövőt illetően fontos lehet, hogy tudják tehermentesíteni a kulcsjátékosokat. Magabiztos, megérdemelt győzelemmel hangolt tehát a Hungerit-Szentes a vasárnapi magyarkupa-selejtezőre, a Honvéd otthonában a hazaiak mellett a Szegeddel küzdenek majd a két továbbjutó helyért.– A találkozó elején volt egy kis gondunk támadásban, de kiválóan védekeztünk. Kevés gólt lőttünk, mert rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt. Megérdemelten nyertünk, de sokat kell még dolgoznunk, hogy precíz lövéseink legyenek. Nagy öröm, hogy több fiatal játékosunknak is lehetőséget adhattam, így értékes percet töltött a vízben Dávid Cila és Fodor Fiorella is, ezt a tapasztalatot később is hasznosíthatják majd.