Komló-MOL PICK Szeged a félidőben 15-20

K&H férfi kézilabda liga, 9. forduló, Komló, 1000 néző. Vezeti: Altmár, Horváth.Granic - Gebhardt 3, Obradovic 2, Balázs, Jerkovics 4, Grünfelder 1, Markovics 9/4.Selymes (kapus), Sunajko 2, Katzirz, Laufer 2, Szkokán 1, Kovács 1.Kilvinger Bálint.Sego - Pedro 5, Balogh 3/1, Zsitnyikov 5, Bánhidi 3, Gorbok 2, Källman 2.Sierra 1 (kapus), Sigurmannsson 4/3, Thiaugus Petrus, Fekete, Buntic 1, Blazevic 1, Gaber 1, Bodó 5, Zubai.Juan Carlos Pastor.2 ill. 8 perc.4/4, ill. 5/456. perc: Sierra könnyedén véd.55. perc: Szkokán, 26-34.Pedro beállóból, Selymes véd.Laufer, 24-33. Balogh, 24-34. Laufer, 25-34.Pedro, Selymes lábai között, 23-33.Kovács beállóból, 23-32.Sigurmannsson, 22-32.Perdro, most okosan, 22-30. Pedro labdát szerzett, 22-31.Obradovic, 22-29.Sierra! Üres a kapu, gól! 21-29.Selymes véd.Markovics, 21-28.Sierra véd. Källman, 20-27. Hazai kapufa, Pedro harcol ki hetest. Jerkovics 2 perc. Balogh, 20-28.Balogh, ez kellett már neki, 20-26.Bodó sokkal fölé. Hazai hetes. Markovics, 20-25. Időt kér a Szeged.Jerkovics, nagy gól, 19-25.Balogh telibe a kapufát. Selymes véd.A komlói Sunajko, okosan, 18-25.Gebhardt, 17-25.Markovics az üres kapuba, 16-24. Källman a szélről, jobbról, 16-25.Időt kér a Komló. Remek támadás után, Bánhidi mellé. Bánhidi 2 perc. Eladja a labdát a hazai csapat.: Zsitnyikov, parádés ejtés, 15-23. Újabb kontra: Bodó, 15-24.Pedro, telibe a kapust, marad a Szegednél a labda.Újabb szegedi labdaszerzés, Zsitnyikov, 15-22.Bodó, ismét beviszi Granic kezét a labda, 15-21.A Komló kezdi a második félidőt. Labdát szerzett a Szeged.Sego, kontra, Zsitnyikov, 15-19. Blazevic indul, ziccer, 15-20. Vége a félidőnek.Obradovic, majd Bodó, 15-18.Markovics, nem tudja védeni Sierra, 14-16. Bodó, beviszi Granic kezét, 14-17.Bodó a kezek között, 13-16. Hazai hetes.Remek szegedi blokk. Időt kér a Szeged.Újabb Sego védés. Bodó, szakad a háló, 13-15.Gebhardt a szélről, 13-14. Eladja a labdát a Szeged.Időt kérnek a hazaiak.Sego egyre jobb. Gaber hetest harcol ki. Sigurmannsson, kimarad.Sego ziccert véd. Gaber telibe a kapufát.Ellépi Gebhardt. Markovics egy labdaszerzés után, 12-14.Jerkovics, Sego kezei között, 11-13. Gaber pazar labdát kap, 11-14.Zsitnyikov is hasonlóan, 10-13. Rossul cserél a Szeged, Blazevic 2 perc.Buntic 2 perc. Källman szerzett labdát, Pedro, 9-12. Jekovics tört be, 10-12.Sego bravúr! Végre! Thiagus Petrus eladja a labdát.Bánhidi újabb hetest harcol ki, Sigurmannsson, 9-11.Gebhardt repül a szélről, 9-10. Sego még nem védett.Ront a Komló. Gorbok a kapusba, Zsitnyikov összeszedi. Gorbok javít, 8-10.Zsitnyikov zunder a szélről, 8-9.Pedro a szélről, 6-8. Két gyors hazai gól, Markovics mindkétszer, 8-8.Elveszik a labdát a Komlótól, Bánhidi, 6-7.Bánhidi harcol ki hetest, Sigurmannsson, 6-6.Markovics most a szélről, 6-5.Buntic talpról, 4-4. Grünfelder lerohanásból, 5-4. Bánhidi remekül fordul be, 5-5. Elmarad a 2 perc.Balogh lövését védi Granic. Gorbok 2 perc. Markovics hetesből, 4-3.Bánhidi beállóból, 2-3. Sunajko, 3-3.Gorbok villan, 1-2. Hazai hetes. Fekete védekezett belül. Markovics, 2-2.Zsitnyikovot blokkolják, marad a Szegednél a labda.Sigurmannsson, 0-1. Jerkovics átlövésből, 1-1.Remek a hangulat. A Szeged kezd. Bánhidi harcol ki hetest.Már az öltözőben a csapatok, hamarosan kezdünk.A meccs előtt Balogh Zsoltot nagymamája várta, aki Komlón él. A válogatott átlövő természetesen kapott ajándékot a nagyitól, aki kedvenc süteményét készítette el neki.Megtelt a csarnok!A mai meccs premier lesz, először játszik tiszta fekete mezben a Szeged.Jóformán megtelt a komlói csarnok, nagy taps köszöntötte a szegedi csapatot.Hazai oldalon Katzirz Dávid, a friss apuka, és Grünfelder Péter az, aki egykori játszott a PICK-ben. Pribanic viszont nem játszik - tavaly remekelt, amikor a Szeged csak nehezen nyert -, a horvát beállós sérülése után tér vissza, egyelőre kihagyja a mai meccset.Mario Sostaric pihenőt kapott, Stas Skube kisebb sérüléssel bajlódik, így mindketten kihagyják a meccset. A két játékos elutazott a csapattal, itt vannak Komlón.Hivatalosan ma jelentette be a klub, hogy Zubai Szabolcs lemondott a csapatkapitányi posztjáról. A szegediek játékosa azzal indokolta a döntését, hogy kevés szerepet kap, legtöbbször a lelátón ül, így kapitányként nem tud segíteni. Az új kapitány Jonas Källman lett, helyettese pedig Balogh Zsolt.Szerencsésen megérkezett Komlóra a csapat, egyelőre csend a csarnokban. Az előtérben a Pick-egykori játékosa, a Komló jelenlegi beállója, Antonio Pribanic köszöntötte a társakat, különösen barátját, Alen Blazevicet.A hazai együttes jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban, 10 pontot gyűjtött. A lejátszott nyolc meccsen ötször nyert, háromszor vereséget szenvedett. A Szeged 8 meccséből hetet megnyert, egyszer, a Veszprém ellen vereséget szenvedett, 14 pontjával a listavezető Telekom Veszprém (16) és a Balatonfüred (16) mögött a harmadik helyen áll. A PICK-ből mindenki egészséges. Löwen elleni vereség után jól jön egy önbizalomnövelő győzelem a fiúknak.- Komoly munka vár ránk, csak összetartással tudunk kilábalni a hullámvölgyből. Én is dolgozom magamon, hogy újra a régi legyek - nyilatkozta lapunknak Balogh Zsolt.