Komoly hajrá következik

Dupla derbi Szentesen



A férfi vízilabda OB I másik Csongrád megyei csapata, a Metalcom- Szentes már nem számolgat: a KSI nem tudja megelőzni, a Debrecent pedig nem tudják beérni a Kurca-partiak, akik ma 19 órától a Szolnokot fogadják. Dupla derbi lesz Szentesen, hiszen a Hungerit ma 17 órakor a Honvéd ellen játszik bajnokit a városi sportuszodában.

A másik női OB I-es csapat, a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem 18 órától az UVSE otthonában szerepel.

Ma este 20 órától a helyszínről tudósítjuk a ContiTech Szeged Diapolo OB I-es mérkőzését, hiszen több szempontból is fontos csatát vív a Vasassal, ahogy majd szombaton a Debrecen elleni hazai ütközet is kiemelt lesz. Az alapszakasz ugyanis a héten zárul, és nagyon nem mindegy, hogy a két végletet nézve 26 (két győzelem esetén) vagy 20 (két vereség esetén) ponttal érkezik majd a középszakaszba a Varga-legénység.Sedlmayerék először is szeretnék bizonyítani, hogy a Vasas elleni szegedi döntetlen – a fővárosi rivális 1–5-re elhúzott azon a meccsen – csak kisiklás volt. Ha így történik, vélhetően el is dől minden kérdés, hiszen a Szeged biztosan a középszakasz felsőházába jut, ahogy a szombaton a KSI ellen valószínűleg simán nyerő Vasas is, így a Pécs nem előzhet. Minden más esetben komolyabb számolgatás kezdődhet, bár a Pécs ma hiába játszik szintén a KSI-vel, Szolnokon zárja az alapszakaszt, szóval elvileg nem változik a sorrend. Persze láttunk már olyat, hogy borult a papírforma.A másik csoport alakulásától függően a Szeged várhatóan az ötödik vagy hatodik helyen kezdi a felsőházi rájátszást, itt az ötödik hely megszerzése vagy megtartása vállalható célkitűzés lehet. A hét mérkőzései összességében azért fontosak, hogy az ötödik helyért zajló versenyfutást a Szeged jó pozícióban kezdje. Vélhetően a Vasas és a Miskolc ellen, valamint a Honvéd és a BVSC párosából kerülhet ki a harmadik felsőházi rivális, utóbbi két együttes épp ma 20 órakor szintén egymás elleni rangadót vív.A Vasas elleni mai derbit tehát ma mindenképp meg kell nyerni, abban az esetben már majdhogynem nyugodtan várhatnánk a Debrecent, amely ellen 9–5-re nyert a Szeged novemberben.