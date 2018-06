Kondiparkot adtak át a sportuszodában

Fotó: Kuklis István

Fotó: Kuklis István

A Haász SZUE névadó szponzora helyezte el a kültéri büfé mellett található kondigépeket, abból a keretből, amelyet a Magyar Úszó Szövetség ajánlott fel létesítményfejlesztésre. A szegedi úszócsapat akár 20-22 versenyzője is egyszerre tudja használni az eszközöket, így rendszeresen be is tudják vonni az edzésmunkába.Joób Márton, a sportbizottság elnöke elmondta: a létesítménnyel ösztönözni akarják a fiatalokat a sportolásra, amelynek szabadtéri változataira egyre nagyobb igényt látnak. Szabó Mihály, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója ez alkalommal átadta a felújított tanmedencét is, amelyen az elmúlt három hétben fontos változtatásokat végeztek: a tulajdonos önkormányzat finanszírozásával többek között a medence burkolatát, vízszigetelését, két tusolóját és ivókútját is felújították.