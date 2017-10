Könnyebben győzött a vártnál Plockban a MOL-PICK Szeged

Betegen is remekelt. Bodó 4 gólt szerzett Plockban. Fotó: EHF

Orlen Wisla Plock–MOL- PICK Szeged 27–33. A magyar együttes kiválóan kezdett a BL- meccsen. Az első játékrész közepén felzárkóztak a hazaiak. Végig vezetett a mérkőzésen, uralta a játékot, és magabiztos sikert aratott idegenben Juan Carlos Pastor együttese.– A Mister mindig azt kéri tőlünk, hogy erősen és jó ritmusban kezdjünk, ami nemcsak a Plock ellen, hanem az elmúlt pár meccsünkön is sikerült – utalt vissza az álomszerű, 4–0-s szegedi kezdésre a BL-mérkőzésen négy gólt is szerző Bodó Richárd.– Nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk. A Plock tudásán alul játszott, mi viszont nem. Fontos sikert arattunk, sokan megizzadnak majd az Orlen Arénában. Szerencsére mi egy könnyed győzelemmel tudtuk elhozni Lengyelországból a két pontot – értékelte a szegediek harmadik BL- sikerét a balátlövő.

Szeptember elején sokan megijedtek, amikor a MOL- PICK Szegedet rendkívül szoros csatára késztette a Tatabánya a bajnokságban, valamint 30–26-os vereséget szenvedett Nantesban.– Jó formában vagyunk, remélem, ez kitart decemberig. Fantasztikusan edzünk, jól játszunk a meccseken. Ha valaki mégis hibázik, attól ugyanúgy hozzá tud adni valami pluszt a játékunkhoz, ami pozitív. Vasárnap fogadjuk a Fradit, azt az összecsapást kötelező megnyernünk – mondta Bodó, aki hozzátette, hogy jövő szombaton nagyon szeretnék legyőzni a Veszprémet a bajnokságban.A múlt szombaton a BL-címvédő Vardar ellen egy, míg a Plock ellen két ponttal gazdagodott a MOL-PICK, de korántsem voltak ezek könnyű győzelmek. A csapatból többen sérüléssel, betegséggel küzdöttek, de minden játékos így is megtette a tőle elvárhatót.– Lassan két hete vagyok már én is beteg. Lázas nem vagyok, és napról napra javulok, köszönhetően a csapatorvosunknak. Matej Gaber egy igazi hős, a Vardar ellen nagyon fájt a bokája, de vállalta a játékot, szinte végig a pályán volt. Bánhidi Bence is betegeskedett, valamint fájt a térde, de Plockban már ő is velünk volt, a Vardar ellen viszont hiányzott. Sajnos az ilyen sérülések, betegségek benne vannak a pakliban, de akármilyen összeállításban lépünk pályára, mindig nyerni szeretnénk – zárta a beszélgetést Bodó Richárd.