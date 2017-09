Könnyed siker: MOL-Pick Szeged-Orosháza 35-21

MOL-Pick Szeged - Orosházi FKSE-Linamar 35-21 (17-11)

K&H férfi kézilabda liga, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

MOL-Pick Szeged: Sierra - Sostaric 3, Buntic 7, Zsitnyikov 5, Gaber 2, Bodó 5, Sigurmannsson 2/2. Csere: Sego (kapus), Blazevic 1, Zubai 3, Pedro 2, Källman, St. Skube 1, T. Petrus 4, Bánhidi, Fekete B. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Orosháza: Szabó L. - Pásztor M. 1, Ferenczi 2, D. Srsen 1, Z. Radojevics 3, Antal Sz. 1, Németh L. 3. Csere: Herjeczki 1, Majdán (kapusok), Knezevics, Zvolenszki, Morva 3, Gyene 2, Németh G. 2, Zalai, Bella 2/1. Vezetőedző: Buday Dániel.

Hétméteres: 2/2, ill. 1/1.

Kiállítás: 8, ill. 10 perc.



NYILATKOZATOK



Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged vezetőedzője: - A hétvégi BL-meccs után nehéz volt lejátszani a mai találkozót a sok utazás és várakozás miatt. A tizennégy gólos különbség nem reális, ennél jobb csapat az Orosháza. Az adódó lehetőségeinket kihasználtuk, akik a hétvégén kevesebbet játszottak, azok ma több időt töltöttek a pályán, hogy tanulják a játékrendszerünket.



Fekete Bálint, a MOL-Pick Szeged játékosa: - Fáradtak voltak nagyon a fiúk, mert későn értek haza. Délelőtt volt egy átmozgató edzésünk, ahol fáradtan mozogtak. Igyekeztem kihasználni a lehetőséget, amit kaptam. Sajnálom, hogy a mérkőzés végén kaptam egy kétperces kiállítást, de hibáztam.



Buday Dániel, az Orosháza vezetőedzője: - Nehéz heteken vagyunk túl. Még mindig sok a sérültünk, így azon voltunk, hogy javuljunk azokra a mérkőzésekre, amiken már reális esélyünk lesz a pontszerzésre. A 40. perc után érkeztek a pályára a fiatalok, mert elfáradtunk, de ekkor kaotikussá vált a játékunk. Sok sikert kívánok a Szegednek a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is.



Németh Gábor, az Orosháza játékosa: - Gratulálok a Szegednek, akivel nem vagyunk egy súlycsoportban. Gyakoroltunk ellenük, ami sikerült, az hasznunkra válhat még a jövőben.



VÉGE



60. perc: Bella betalál, 34-20. Feketét állítják ki. Petrus 12 méterről, 35-20. Bella időn túli hetesből állítja be a végeredményt, 35-21.



59. perc: Gyene, 34-19.



58. perc: Bella lövését blokkolja Blazevic, Sego indítja Zsitnyikov, aki ismét az üresen tátongó kapuba találhat be, 34-18.



57. perc: Németh Gábor rángatja Zubait, hetes és két perc. Sigurmannsson értékesíti a hétméterest Majdánnal szemben, 32-18. Blazevic az üres kapuba, 33-18.



56. perc: Németh G. lövése a blokkról fölé pattan, a bedobás után Sego véd.



55. perc: elfáradtak az orosháziak, már nagyon lomhán támadnak.



54. perc: Sego újabb hárítása után Zubai tall be, 31-18.



53. perc: Zvolenszki kap kétperces kiállítást. Petrus a védők között, 30-18.



52. perc: Sego könnyedén véd.



51. perc: Bodó ad szép labdát Zubainak, 29-18. Utolsó időkérését is felhasználja Buday Dániel.



50. perc: Bodó találata után már közte tíz, 28-18.



49. perc: Német G. a nagy gólok specialistája ma, de harmadszor, már mellé trafál.



48. perc: Fekete találja meg a szélen Pedrót, aki a kapufára pattintja a labdát.



47. perc: Zsitnyikov zár Bodónak, aki nagy gólt lő a hosszúba, 27-18.



46. perc: Német Gábor bevágja a sánc fölött a hosszú felsőbe, 25-18. Zsitnyikov lövését védi Herjeczki, visszakapja a labdát a Szeged. Pedro a szélről, ezúttal már szabályosan, 26-18.



45. perc: Morva és Gaber akaszkodik össze, páros kiállítás az eredménye. Időt kér a Szeged. Pedro rálép a vonalra, így érvénytelen a gólja.



44. perc: Sego újabb védése után támadhat a Szeged.



43. perc: Bodó kapufája után Morva talál be a szegedi üres kapuba, 24-17. Bodó már nem hibázik, 25-17.



42. perc: Morva-gól, Bánhidi két perc, 24-16.



41. perc: Sego véd, indítja Sostaric, aki még üres kaput vehet be, 24-15.



40. perc: üres az orosházi kapu, de Petrus mellé ejt a szegedi hatosról. Másodszor már nem hibázik a brazil, 23-15.



39. perc: Zsitnyikov töri át az orosházi falat, 22-15. Időt kér az Orosháza.



38. perc: Radojevics lövését Bánhidi blokkolja. Németh Gábor már kizavarja a pókokat a balfelsőből, 21-15.



37. perc: Buntic hatodik gólja, 20-14. Buntic elemében van, kapufás gólja után már 21-14-re vezet a Szeged.



36. perc: Bunticra jön ki a figura, Herjeczki véd. Üres a szegedi kapu, Herjeczki a visszafutó Sego fölött betalál, 19-14.



35. perc: Blazevic kap kétperces kiállítást.



34. perc: Zsitnyikov indítja Sostaricot, 19-13.



33. perc: Gabernél látnak szabálytalan zárást a játékvezetők. Gyene gólját nem adják meg a sporik, Bunticét már igen, 18-13.



32. perc: Gyene fut be a szélről, 17-13.



31. perc: az Orosháza kezdi a második félidőt. A szegedi kapuba Sierra helyette Sego, az orosháziban Szabó helyett Herjeczki. Srsené a játékrész első gólja, 17-12.



FÉLIDŐ



30. perc: Morva lövését Buntic blokkolja. Indul a Szeged, Skube játssza magát tisztára, 17-11.



29. perc: Pedro, 16-11.



28. perc: Morva talpról lő nagy gólt, a felső lécről pattan be, 15-11.



27. perc: Petrus kap sárga lapot. Zubai fordul be, 15-10.



26. perc: Ismét Buntic, most gyors indításból, 14-10.



25. perc: Knezevics lövése nem talál kaput. Buntic okos gólja után 13-10.



24. perc: Ferenczi Botond is tetszetősen talál be, 12-10. Most talpról lő Ferenczi, Sierra véd.



23. perc: Petrus bombagólt lő, 12-9.



22. perc: Zubai kezéből kicsúszik a labda, így Radojevics lőhet, de kapufára ejti. Antal lerohanásból, 11-9.



21. perc: időt kér Juan Carlos Pastor.



20. perc: Knezevics rohan, túl nagy gólt akart lőni, kapufa.



19. perc: Bodó lövésébe csak beleér a blokk, 11-8.



18. perc: Bodó lövése ezúttal a keresztlécen csattan.



17. perc: Ferenczi támadja agresszívan a falat, Sierra csak beleérni tud a lövésébe, 9-8. Buntic ad nagy labdát Gabernek, büntetőt, Srsen kap sárga lapot. Sigurmannsson bepattintja a jobb felsőbe, 10-8.



16. perc: Zsitnyikov mattolja Szabót, 9-7.



15. perc: időt kér az Orosháza. Gaber is besárgul. Radojevics tíz méterről lő, 8-6. Németh L. lerohanásból, 8-7.



14. perc: Antal marad üresen beállóban, Sierra kezébe ejti a labdát. Gaber a másik oldalon, Szabó nagyot véd. Buntic, 8-5.



13. perc: Bodó lőhet középről, ismét mellé. Labdát szerzünk. Sostaric, 7-5.



12. perc: kapus nélkül támad az Orosháza, labdát szerzünk, Zsitnyikov dobja a labdát az üres kapuba, 6-5. Blazevic kap sárga lapot.



11. perc: Buntic játssza magát ziccerig, 5-5. Ferenczi ugrik fel, nem talál kaput.



10. perc: Zsitnyikov rángatják, de talpról betalál az orosz, 4-5. Antal zár szabálytalanul a falban, majd nem adja vissza a labdát, kiáll két percre.



9. perc: Pásztor fut be a szélről, kapja is a labdát, 3-5.



8. perc: Bodó lő mellé.



7. perc: Radojevics előtt nyílik a szegedi fal, ziccer, Sierra véd. Radojevics egészen távolról lő, fölé.



6. perc: passzívan támad az Orosháza, Ferenczi eladja a labdát. Gaber két emberrel a nyakán talál b, 3-4.



5. perc: Srsen a padról jőve labdát szerez középen, indítja Németh Lászlót, aki elcunderezi a labdát Sierra mellett, 2-4.



4. perc: Knezevic lő lendületből, Sierra véd. Sigurmannsson a szélről, Szabó kirúgja a labdát.



3. perc: Radojevics átlövésből, 2-3.



2. perc: Radojevics egyenlít, 1-1. Németh L. rendezetlen fal ellen, 1-2. Gaber válaszol gyorsan, 2-2.



1. perc: Bodó góljával indul a meccs, 1-0.



17.56: kezdődik a bemutatás, a hazaiak ma ezúttal narancssárga mezben lépnek pályára, míg a vendégek zölden.



17.50: a szegedi játékosok közül ma Balogh Zsolt és Szergej Gorbok kapott pihenőt, helyükre Zubai Szabolcs és Fekete Bálint kerültek a meccskeretbe.



17.45: a MOL-Pick Szeged kedd éjjel 1.15.-kor ért haza kalandos francia útjáról, negyedóra múlva azonban már bajnoki mérkőzés vár a fiúkra.



17.40: üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. 18 órától a MOL-Pick Szeged az Orosháza ellen játszik a férfi kézilabda NB I harmadik fordulójában.

Váltani kell. Juan Carlos Pastor szerint olyan játékosaknak kell szerepelniük a csapatban, akik védekezni és támadni is tudnak. Fotó: HBC Nantes

– Ha nyer a csapat, akkor azt együtt éri el. Ha veszít, akkor szintén a csapat szenved vereséget, nem az egyének. Egyszerű a kérdésre a válasz: nagyon sok elrontott helyzetünk volt, és ezek döntőnek bizonyultak. Pontosabb lövések kellenek. Pedig az elmúlt időszakban az edzéseken rengeteget gyakoroltunk, erre is különös hangsúlyt fektettünk.– A Nantes remekül kihasználta, hogy kettőt cseréltünk, nagyobb tempóban kezdett támadni, így gyors gólokkal visszajött a meccsbe. Ez döntő volt, a vereség egyik okát ebben látom. Új stratégiát kell kidolgoznunk, olyan játékosakkal kell szerepelnünk, akik védekezni és támadni is tudnak. Váltanunk kell, nem vitás.

– A második játékrészben is megvolt az esélyünk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, azért támadtunk, hogy csak egy gól legyen a két csapat között. Pont ebben az időszakban jól védekeztünk, volt kapusteljesítmény, mégsem tudtunk könnyű gólokat szerezni, kimaradtak a helyzetek. Nagyon hullámzó volt a játékunk, sajnos nagyon messze vagyunk a tavasszal látott védekezésünktől. Körülbelül hatvan százalékon lehetünk, mint amikor ez jól működött.– A beállósok és irányítók kapcsolatával igen. Sok gólt szereztünk, heteseket harcoltunk ki. Ez jól működött, talán ez volt a mérkőzés legnagyobb pozitívuma. Dolgoznunk kell tovább. A BL-ben gyorsan lehet javítani, szombaton máris itt a következő lehetőség, Zágrábban visszatalálhatunk a helyes útra.