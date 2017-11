Kónya országos csúcsot döntött

A nőknél a Szegedi Korcsolyázó Egyesület két versenyzője, Jászapáti Petra és Kónya is a negyeddöntőben búcsúzott 1000 méteren, de Kónya hiába lett utolsó futamában, 1:29.185 perces idejével így is megdöntötte Bácskai Sára Luca országos csúcsát.Ezen a távon Jászapáti és Keszler Andrea zárt olimpiai indulást érő pozícióban, Jászapáti ezen felül 500 és 1500 méteren is kvótát szerzett. Kónya Zsófia 1500 méteren a 41. helyen áll, de mivel előtte négy-négy kanadai és japán, illetve három orosz is szerepel, még itt is összejöhet a kvóta.A nemzetközi szövetség várhatóan december elején hozza nyilvánosságra a kvótások névsorát. Az előzetes számítások szerint a férfiaknál 500 és 1500 méteren három, 1000 méteren két magyar indulhat Pjongcsangban, míg a nőknél minden távon két kvótát sikerült szerezni. A váltók egyaránt nyolcadikként biztosították helyüket az ötkarikás játékokra.A magyarok szempontjából a legnagyobb kérdés egy olyan futamhoz fűződött, amelyben nem is voltak érdekeltek, jelesül a férfi váltók öt csapatot felvonultató fináléjához. Az elődöntőben vitatható körülmények között kizárt vb-bronzérmes férfi stafétánk ugyanis akkor őrizhette meg nyolcadik, kvótát érő helyét a vk-rangsorban, ha a kazah csapat lemarad a dobogóról.

A döntőben végül a kazahok az utolsó, ötödik helyen értek célba, így – mivel a női staféta már korábban biztosította helyét a pjongcsangi játékokra – a magyarok a sportág történetében először a maximális tíz fővel utazhatnak a játékokra.– Sokáig nem is néztem a döntőt, nem bíztam a fair versenyzésben, mivel mi sokkal veszélyesebbek vagyunk a riválisokra, mint a kazahok. Csak a futam végére mentem vissza a csarnokba. Gratuláltam az ellenfeleknek, mindenki sportszerűen versenyzett – értékelt Bánhidi Ákos csapatmenedzser.A vb-ezüstérmes női staféta a B döntőben a kanadai négyes mögött, de a japán és az olasz kvartettet megelőzve második lett, így ezúttal hatodikként zárt.Az indulási jogokon túl a magyarok összesen hét érmet nyertek, s mind a négy állomáson volt dobogós helyezésük a Liu fivérek révén. Liu Shaolin ötször, öccse, Liu Shaoang kétszer állt dobogóra, előbbi két aranyat és három ezüstöt, míg utóbbi két bronzot gyűjtött.1. Vu (kínai) 25120 pont, 2. Liu Shaolin 22096, ...5. Liu Shaoang 11700, ...27. Burján Csaba 1180, ...108. Knoch Viktor 1.1. Liu Shaolin 19342 pont, ...7. Liu Shaoang 9792, ...40. Burján 82.1. Hvang (dél-koreai) 28000 pont, ...5. Liu Shaoang 11674, 6. Liu Shaolin 11480, ...22. Burján 1629, ...107. Varnyú Alex 1.1. Kanada 26400 pont, ...8. Magyarország 9470.1. Marianne St-Gelais (kanadai) 20240 pont, ...20. Jászapáti 2158, ...23. Keszler 1114, ...42. Kónya 52,1. Boutin (kanadai) 26000 pont, ...24. Jászapáti 1812, ...33. Keszler 386, ...35. Kónya 282, ...37. Bácskai 116.1. Csoj (dél-koreai) 30000 pont, ...14. Jászapáti 3301, ...29. Heidum Bernadett 466, ...41. Kónya 77, ...54. Keszler 19.1. Koreai Köztársaság 28000 pont, ...8. Magyarország 10650.